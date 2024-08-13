MİT tarafından düzenlenen operasyon sonucu 11 örgüt üyesi tutuklandı ve birçok internet sitesi kapatıldı

13 Ağustos 2024 10:03 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:12

Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından ortak olarak düzenlenen operasyon ile beraber 11 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bazı sitelerin de erişime kapatıldığı duyuruldu.

MİT SİBER CASUSLUK ŞEBEKESİNİ ÇÖKERTTİ

Düzenlenen ortak operasyon sonucunda kişisel verileri terör örgütlerine satan siber casusluk şebekesi çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyon ile şebeke içinde yer aldığı tespit edilen 11 şüpheli tutuklandı.

Kapatılan sitelerin ardından "Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı caydırıcı ve önleyici tedbirleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" ifadesi de yer aldı.

Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak bir operasyon düzenlenmiştir.

Türkiye’nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı düzenlenen bu operasyon ile çökertilmiştir. Operasyonda şebeke içinde yer alan 11 kişi yakalanmıştır.

Verileri Terör Örgütleri ile Paylaştılar

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dâhil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edilmiştir. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlenmiştir.

İnternet Siteleri Erişime Kapatıldı

Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlanmıştır. Gizlilik kararı olan soruşturma ile ilgili çalışmalar detaylı şekilde sürdürülmekte ve ele geçirilen veriler titizlikle incelenmeye devam etmektedir.

Siber Casuslukla Mücadelede Kararlılık

Son derece kritik öneme sahip olan kişisel verilerin korunmasına karşı MİT, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdürecektir. Casusluk ağına karşı yapılan operasyonlar sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurt dışındaki bağlantıları da mercek altına alınacaktır.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı caydırıcı ve önleyici tedbirleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.