MLBB çekiliş sonuçları! 2026 Mobile Legends çekiliş sonucu Tesla kazanan belli oldu

Türkiye genelinde geniş katılımla gerçekleştirilen Mobile Legends: Bang Bang Ramazan çekilişi, belirlenen takvim doğrultusunda tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekiliş, eş zamanlı olarak dijital platformlar üzerinden yayınlandı.

MLBB ÇEKİLİŞ ÖDÜLLERİ

Mobile Legends: Bang Bang Türkiye tarafından düzenlenen Ramazan çekilişinde dağıtılan ödüller, çekiliş öncesi açıklanmıştı. Çekiliş kapsamında toplam 131 kişiye ödül verileceği açıklanırken, ödül havuzunda teknoloji ve otomotiv kategorisinde dikkat çeken ürünler bulundu.

Büyük ödül olarak 1 kişiye Tesla Model Y verileceği duyurulurken, bunun yanı sıra farklı kategorilerde çok sayıda kazanan belirlendi. Çekilişte ayrıca 30 kişiye iPhone 17 256 GB, 50 kişiye iPad 11 128 GB ve 50 kişiye AirPods 4 verileceği açıklandı.

MLBB ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MLBB çekilişi, 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te İstanbul Maslak’ta bulunan bir ajansta gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter eşliğinde yapılan çekiliş, resmi prosedürlere uygun şekilde tamamlandı. Aynı anda sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlanan etkinlikte, katılımcılar süreci canlı olarak takip etti.

Toplamda 436 bin 924 kişinin katıldığı çekilişte asil ve yedekler belirlenirken, kazananların isimleri ve katıldıkları şehir canlı yayında numaralı toplar çekildikçe okundu. Katılımcılar, sonuçların resmi olarak açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.

MLBB ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekiliş sonuçlarının 3 Nisan 2026 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Kazananların ad, soyad ve il bilgileriyle birlikte ilan edileceği belirtildi. Sonuçlar, resmi kanallar üzerinden erişime açılacak.

Asil ve yedek talihlilere ayrıca taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacağı açıklandı. Asil kazananların 18 Nisan 2026 tarihine kadar, yedek kazananların ise 3 Mayıs 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerektiği bildirildi. Bu tarihler içerisinde başvuru yapılmaması durumunda hak kaybı yaşanacağı ifade edildi.