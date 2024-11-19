MNE hangi ülkenin kodu? MNE’nin anlamı merak ediliyor

19 Kasım 2024 23:36 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 23:53

UEFA Uluslar Ligi’nde Karadağ Türkiye maçı devam ederken ekranlara yansıyan MNE’nin anlamı merak konusu oldu. Vatandaşlar MNE’nin anlamını araştırmaya başladı.

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne nasıl çıkar? Türkiye - Karadağ maçına göre ihtimaller

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne nasıl çıkar? Türkiye - Karadağ maçına göre ihtimaller

A Milli Takımımız, gruptaki 6. maçında Karadağ​ ile mücadele ediyor.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ maçını kazanırsa Galler​ İzlanda maçının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak A Grubu​'na çıkmaya hak kazanacak.

MNE HANGİ ÜLKE?

FIFA, üyesi olan ve olmayan her bir ülkeye (FIFA Trigram Adıyla da anılan) üç harfli birer kod verir.

MNE ise Karadağ'ı temsil etmektedir.

KARADAĞ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE Mİ?

15 Ekim 2007 tarihinde İstikrar ve Ortaklık Anlaşması resmen imzalandı ve tüm Avrupa Birliğine üye 27 devletin onayı geldikten sonra 1 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

17 Aralık 2010 tarihinde, Karadağ resmiyette AB'ye aday ülkesi oldu.