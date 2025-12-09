Monaco Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray sakatlar ve cezalılar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında bugün Monaco deplasmanına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Monaco maçından galibiyet ile ayrılırsa lig aşamasını ilk 24'te bitirmeyi garantileyecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Monaco - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. Galatasaray'da sakatlar ve cezalılar dahil olmak üzere toplam 7 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.

MONACO - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Wilfried Singo, Kaan Ayhan'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da tedavisi sona ermediği için maçta forma giymesi beklenmiyor. Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da mücadelede forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA isim listesinde yer almadığı için maç kadrosunda yer alamayacak. Lemina'nın durumu ise maç saatinde kesinlik kazanacak.

Monaco tarafında ise Christian Mawissa, Eric Dier, Folarin Balogun, George Ilenikhena ve Ansu Fati'nin sakatlığı bulunuyor. Beş futbolcunun da sakatlıkları nedeniyle maçta oynaması beklenmiyor.

MONACO - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Monaco - Galatasaray maçında tedavisi sona eren İsmail Jakobs'un tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Lemina'nın olmaması durumunda ise Buruk'un Torreira, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan orta sahasıyla mücadeleye çıkacağı tahmin ediliyor.

Monaco - Galatasaray muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Monaco: Gradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

GALATASARAY SAKATLAR VE CEZALILAR

Galatasaray'da Monaco maçı öncesinde sakatlığı ve cezası bulunan oyuncuların listesi şöyle:

Galatasaray sakatlıklar:

Wilfried Singo

Kaan Ayhan

Lemina (Maç saatinde belli olacak)

Galatasaray cezalılar: