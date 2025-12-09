Monaco Galatasaray maçını anlatacak spiker açıklandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, puan sıralamasındaki yerini korumak için zorlu deplasmana çıkacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın Monaco ile oynayacağı karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak. Mücadele için TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 23.00 olarak açıklandı ve müsabaka II. Louis Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın hakem kadrosunda Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yer alırken, yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Allard Lindhout’un dördüncü hakem olarak görev yapacağı müsabakada Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevini Belçika’dan Bram Van Driessche sürdürecek.

MONACO GALATASARAY MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Monaco-Galatasaray karşılaşmasının anlatımını TRT 1 spikeri Özkan Öztürk gerçekleştirecek. Müsabakanın anlatımı sırasında saha kenarı röportajları ise Cankat Koç tarafından yapılacak. Yayın akışında maç öncesi ve sonrası değerlendirmeler de yer alacak.

Özkan Öztürk, 2024 yılında beIN SPORTS Türkiye’den TRT’ye transfer olmasının ardından birçok önemli karşılaşmayı ekranlara taşıdı. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve çeşitli uluslararası karşılaşmalarda görev alan spiker, futbolseverlerin sıkça duyduğu isimlerden biri haline geldi.

MONACO GALATASARAY SPİKERİ ÖZKAN ÖZTÜRK KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Özkan Öztürk, 1985 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. Çocukluk döneminde ailesiyle İstanbul’a taşınan Öztürk, eğitimini Radyo ve Televizyon alanında tamamladı. Medya kariyerine 2004 yılında radyo programcısı olarak başlayan isim, ilerleyen süreçte spor spikerliğine yöneldi.

Futbol karşılaşmalarını anlatmaya başlamasıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Öztürk, bugüne kadar Süper Lig ve Avrupa kupalarında birçok maçta görev yaptı. Kariyerine TRT’de devam eden spikerin hangi takımı tuttuğuna dair bir bilgi bulunmuyor.