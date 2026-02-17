Menü Kapat
Monaco PSG maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Monaco PSG maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında iki Fransız ekibi karşı karşıya geliyor. AS Monaco, sahasında Paris Saint-Germain’i ağırlarken mücadele knockout aşamasına geçiş açısından büyük önem taşıyor. Stade Louis II’de oynanacak karşılaşma, iki takımın da rövanş öncesi avantaj arayacağı bir 90 dakikaya sahne olacak. PSG mevcut Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanıyla sahaya çıkarken, Monaco ev sahibi avantajını kullanarak sahadan güçlü bir sonuçla ayrılmak istiyor. Monaco - PSG nerede izlenir? İşte Monaco PSG canlı yayın bilgileri…

Monaco PSG maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek
Haber Merkezi
17.02.2026
saat ikonu 22:23
17.02.2026
saat ikonu 22:26

’nde heyecan Fransa’da yaşanacak. AS Monaco ile Paris Saint-Germain, play-off turunun ilk ayağında karşı karşıya gelecek. Monaco PSG maçı kanal bilgileri açıklandı.

MONACO PSG MAÇI NE ZAMAN?

AS Monaco ile Paris Saint-Germain arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı bu akşam saat 23.00’te oynanacak. Karşılaşma, Monaco’daki Stade Louis II stadyumunda gerçekleştirilecek ve iki Fransız Ligue 1 temsilcisi Avrupa arenasında kozlarını paylaşacak.

Monaco PSG maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

İlk maçın ardından eşleşmenin rövanşı önümüzdeki hafta PSG’nin ev sahipliğinde yapılacak. Bu nedenle Stade Louis II’de oynanacak ilk 90 dakika, iki takım açısından da tur planlamasında belirleyici bir aşama olacak. Rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak.

Monaco PSG maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

MONACO PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak Monaco PSG mücadelesi Türkiye’de Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Platforma üye olan kullanıcılar karşılaşmayı Tabii Spor ekranlarından takip edebilecek.

Monaco PSG maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Yurt dışında ise mücadeleyi yayınlayacak kanallar ülkelere göre farklılık gösteriyor. ABD’de Paramount+, Avusturya’da Sky Sport Austria 4, Azerbaycan’da CBC Sport, Fransa’da Canal+ ve Norveç’te TV2 Play karşılaşmayı canlı olarak ekranlara getirecek.

MONACO - PSG MAÇ KADROSU

Monaco PSG maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı:

Monaco 11: Köhn, Henrique, Teze, Faes, Vanderson, Camara, Zakaria, Adingra, Golovin, Akliouche, Balogun

PSG 11: Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

Monaco PSG maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

TABİİ SPOR MONACO PSG MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor üzerinden maçı takip etmek isteyen kullanıcıların öncelikle platforma erişim sağlaması gerekiyor. Bunun için resmi internet sitesi olan tabii.com adresi ziyaret edilebiliyor ya da mobil cihazlara Google Play Store veya App Store üzerinden “Tabii” uygulaması indirilebiliyor; uygulama akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi farklı cihazlarda kullanılabiliyor.

Monaco PSG maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile ekranlara gelecek

Platformda üyelik oluşturmak için “Kayıt Ol” seçeneğine tıklanarak ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi gibi temel bilgiler giriliyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ana menüde yer alan “Spor” sekmesinden canlı yayınlara erişim sağlanabiliyor; hizmet internet tabanlı olduğu için uydu ya da kablo frekansı bulunmuyor ve yayınlar mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı üzerinden HD kalitesinde izlenebiliyor.

#Spor
#şampiyonlar ligi
#Aktüel
