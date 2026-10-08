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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 21:19

Montella gitti mi, yollar ayrıldı mı? Yerine Arda Turan’ın ismi geçiyor

Montella ile yollar ayrıldı mı son dakika haberleri ile takip ediliyor! A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın geleceği, 2026 Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçların ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik direktör konusunda yeni bir karar hazırlığında olduğu iddia edilirken, İtalyan basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı. La Gazzetta dello Sport, TFF'nin Vincenzo Montella ile yollarını ayırmaya hazırlandığını ve ayrılığın kısa süre içerisinde resmileşebileceğini yazdı. Haberde ayrıca Montella'nın sözleşmesindeki 915 bin avroluk tazminat maddesine dikkat çekilirken, teknik direktörün yerine düşünülen isim konusunda da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Montella gitti mi? Montella ile yolların ayrılması durumunda yerine geçmesi muhtemel isim belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Montella gitti mi, yollar ayrıldı mı? Yerine Arda Turan’ın ismi geçiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 21:19

'nda teknik direktör 'nın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 2026 Dünya Kupası'ndaki performansın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılması, İtalyan teknik adamın görevine ilişkin tartışmaları artırdı. İtalya'nın spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, 'nun Montella ile ilgili kararını kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlandığını öne sürerken, yerine geçebilecek isim konusunda da iddiasını gündeme taşıdı. Montella gitti mi, yollar ayrıldı mı? Detaylar…

MONTELLA GİTTİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın geleceği, 2026 Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemine geldi. Son dönemdeki saha sonuçlarının ardından teknik heyetin geleceği tartışılırken, İtalya'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir haber geldi. La Gazzetta dello Sport, TFF'nin İtalyan teknik adamla vedalaşmaya hazırlandığını yazdı.

Montella gitti mi, yollar ayrıldı mı? Yerine Arda Turan’ın ismi geçiyor

İtalyan spor gazetesinin haberinde, Montella ile yolların ayrılmasının an meselesi olduğu ileri sürüldü. Haberde ayrıca teknik direktörün sözleşmesinde yer alan 915 bin avroluk tazminat maddesine de dikkat çekildi. Böylece A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük koltuğunda yeni bir dönemin başlayabileceği yönündeki iddia, İtalyan basınında gündeme taşındı.

Montella gitti mi, yollar ayrıldı mı? Yerine Arda Turan’ın ismi geçiyor

Montella'nın mevcut sözleşmesi Haziran 2025'te imzalanmıştı ve kontratın 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar devam etmesi planlanıyordu. Ancak İtalyan basınında yer alan iddiaya göre TFF, sözleşmenin planlanan tarihten önce sona erdirilmesi konusunda hazırlık yapıyor. Ayrılığın resmiyet kazanması halinde, Montella'nın A Milli Futbol Takımı'ndaki görevi planlanandan daha erken sona ermiş olacak.

Montella gitti mi, yollar ayrıldı mı? Yerine Arda Turan’ın ismi geçiyor

MONTELLA YERİNE KİM GELECEK?

Vincenzo Montella'nın ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına geçebilecek isim konusunda da İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan bilgilere göre TFF yönetiminin teknik direktör adayları arasında Arda Turan ilk sırada bulunuyor. Genç teknik adamın adı, Montella'nın yerine geçebilecek isim olarak gündeme geldi.

Montella gitti mi, yollar ayrıldı mı? Yerine Arda Turan’ın ismi geçiyor

Haberde Arda Turan'la ilgili dikkat çeken ayrıntı ise mevcut göreviyle ilgili oldu. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürürken aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nın başına geçebileceği iddia edildi. Böyle bir planın uygulanması halinde genç teknik adamın kulüp görevine devam ederken milli takım sorumluluğunu da üstlenmesi söz konusu olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Montella ve teknik direktörlük göreviyle ilgili resmi açıklamasının kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği aktarıldı. İtalyan basınında yer alan iddialar, hem Montella'nın sözleşmesinin geleceğini hem de A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün kim olacağını gündeme getirdi. Arda Turan'ın adaylığına ilişkin iddia da bu süreçte dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

ETİKETLER
#Arda Turan
#vincenzo montella
#türkiye futbol federasyonu
#A Milli Futbol Takımı
#La Gazzetta Dello Sport
#Aktüel
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