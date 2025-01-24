Moody's Türkiye kredi notu açıklandı mı? 2025'in ilk not değerlendirmesi olacak

24 Ocak 2025 20:18 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 20:19

Piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yılın ilk not değerlendirmesine odaklandı. Kuruluşun Türkiye ile ilgili kararının bu gece açıklanması bekleniyor. Analistler, kredi notunu ile ilgili tahminlerini paylaştı. Temmuz ayında kredi notunu iki basamak artıran Moody's'in, bu gece herhangi bir değerlendirme yapmama olasılığı da bulunuyor.

Moody's​, yılın ilk not değerlendirmesini yayınlamaya hazırlanıyor. Türkiye​'nin kredi notu​ ile ilgili karar, piyasaları yakından ilgilendiriyor.

MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI MI?

Moody's'in Türkiye kredi notu kararı henüz açıklanmadı. Kuruluşun, bu gece Türkiye ile ilgili değerlendirmesini paylaşması bekleniyor. Ancak, Moody's'in yıllık takvimlerinde belirtilen tarihlerde güncelleme yapmama ihtimali de bulunuyor.

Yılın ilk not değerlendirmesine dair heyecan ve beklenti büyük. Piyasalar, kredi notunun yükseltilmesi ile birlikte ekonomik güvenin artmasını ve yabancı yatırımcı ilgisinin çekilmesini umuyor.

MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU TAHMİNLERİ

Analistler, Moody's'in Türkiye kredi notunu B1'den Ba3'e yükselteceği tahmininde bulunuyor. Bu, bir kademelik bir artış anlamına gelir. Temmuz ayında notu iki basamak yükselten kuruluş, o zamandan bu yana not görünümünü pozitif olarak tutmuştu.

Ba3 seviyesi, yatırım yapılabilir not eşiğinin altında kalmasına rağmen, mevcut duruma göre bir iyileşme olarak değerlendirilebilir. Moody's'in Türkiye için belirlediği not seviyesi, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının bir basamak altında yer alıyor. Bu durum, piyasalarda Türkiye'nin ekonomik politikalarına olan güvenin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

MOODY'S TÜRKİYE 2025 KREDİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Moody's'in Türkiye kredi notu kararı bu gece açıklanacak, ancak kesin bir saat verilmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir duyuru bekleniyor. Resmi bir açıklama yapılmadığından, bu kararın hangi saatte duyurulacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

Moody's'in yıllık takvimlerinde not değerlendirmesi için belirlenen tarihler, kesin bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmez. Bu nedenle, kuruluşun bu gece herhangi bir değerlendirme yapmama olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Piyasalar, bu beklenen açıklamaya odaklanmış durumda ve kararın zamanlaması hakkında net bir bilgiye sahip olana kadar dikkatle izlemeye devam edecek.

MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU KARARI NE OLUR?

Analistler, kredi notunun B1'den Ba3'e bir kademe yükseltileceğini tahmin ediyor.

MOODY'S BA3 KREDİ NOTU NE DEMEK?

Ba3 seviyesi, yatırım yapılabilir not eşiğinin altında yer alır.