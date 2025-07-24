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 | TGRT Haber

Moody’s ve Fitch Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklentiler

Fitch ve Moody’s Türkiye kredi notu saat kaçta açıklanacağı ve beklenti piyasalar tarafından merak ediliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’in, Türkiye için 2025 yılı kredi notu ve görünüm açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edilmekte. Türkiye’nin 2024’te uyguladığı sıkı para politikası, enflasyonun düşüş trendine girmesi, cari açığın daralması ve rezervlerin artması, not artış beklentilerini güçlendiriyor.

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Moody’s ve Fitch Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklentiler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 21:31

Moody’s ve , ’nin ve görünümüne ilişkin yeni değerlendirmelerini açıklamaya hazırlanıyor. Ekonomik politikalar ve piyasa dinamikleri açısından açıklanacak kredi notları büyük önem taşıyor.

MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Moody’s’in Türkiye için kredi notu açıklamasını 25 Temmuz 2025 Cuma günü, genellikle piyasalar kapandıktan sonra saat 23.30 veya sonrası yapması bekleniyor. Daha önce, örneğin 19 Temmuz 2024’te, Moody’s Türkiye’nin notunu B3’ten B1’e yükseltirken açıklamayı bu saat diliminde duyurmuştu. Bu not açıklamasında da tahminler bu saat diliminde olması yönünde.

Moody’s ve Fitch Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklentiler

Piyasalar kapandıktan sonra yapılan açıklamalar, ani fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla tercih ediliyor. Özellikle enflasyonun düşüş trendine girmesi ve rezervlerin güçlenmesi, Moody’s’in kararını etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

’in Türkiye için kredi notu açıklamasını 25 Temmuz 2025 Cuma günü, 22.00-01.00 saatleri arasında yapması bekleniyor. Fitch, geçmişte de genellikle akşam saatlerinde veya gece yarısına yakın açıklamalar yaptığı için bu zaman dilimi öngörülüyor. Fitch’in 9 Eylül 2024’te Türkiye’nin notunu B+’dan BB-’ye yükselttiği değerlendirme, benzer bir saat diliminde duyurulmuştu.

Moody’s ve Fitch Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklentiler

MOODY'S VE FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU NE OLUR, BEKLENTİ NE YÖNDE?

Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu B1’den Ba3’e yükseltme ihtimali piyasalarda yüksek görülüyor, zira mevcut pozitif görünüm not artışı beklentisini destekliyor. Citigroup gibi uluslararası kuruluşlar, dış risklerin hafiflemesi ve rezervlerin güçlenmesi nedeniyle Moody’s’ten not artışı bekliyor. 14 analistin katıldığı bir ankette, 9’u görünümün “pozitif” kalacağını, 4’ü ise “durağan”a çevrilebileceğini öngördü.

Moody’s ve Fitch Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklentiler

Fitch için ise ForInvest’in anketine göre, 13 analistin çoğu Fitch’in notu BB- olarak sabit tutmasını ve görünümün “durağan” kalmasını bekliyor. Ancak, ekonomik iyileşmeler devam ederse, Fitch’in ilerleyen değerlendirmelerde not artışı yapabileceği belirtiliyor.

Moody’s ve Fitch Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklentiler

MEVCUT MOODY'S VE FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU VE ANLAMI NE?

Moody’s’in Türkiye için mevcut kredi notu B1, pozitif görünümle birlikte 19 Temmuz 2024’te B3’ten yükseltilmişti. B1 notu, spekülatif kategoride yer alır ve “yüksek kredi riski” içerir, ancak finansal taahhütleri yerine getirme kapasitesi olduğu anlamına gelir. Ba3 notu ise yapılabilir seviyenin bir kademe altındadır.

Fitch’in mevcut notu ise BB- olup, 9 Eylül 2024’te B+’dan yükseltilmiş ve durağan görünümle değerlendiriliyor. BB-, yatırım yapılabilir seviyenin (BBB-) bir kademe altında yer alır.

ETİKETLER
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# Ekonomi
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