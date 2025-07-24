Moody’s ve Fitch Türkiye kredi notu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklentiler

Moody’s ve Fitch, Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin yeni değerlendirmelerini açıklamaya hazırlanıyor. Ekonomik politikalar ve piyasa dinamikleri açısından açıklanacak kredi notları büyük önem taşıyor.

MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Moody’s’in Türkiye için kredi notu açıklamasını 25 Temmuz 2025 Cuma günü, genellikle piyasalar kapandıktan sonra saat 23.30 veya sonrası yapması bekleniyor. Daha önce, örneğin 19 Temmuz 2024’te, Moody’s Türkiye’nin notunu B3’ten B1’e yükseltirken açıklamayı bu saat diliminde duyurmuştu. Bu not açıklamasında da tahminler bu saat diliminde olması yönünde.

Piyasalar kapandıktan sonra yapılan açıklamalar, ani fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla tercih ediliyor. Özellikle enflasyonun düşüş trendine girmesi ve rezervlerin güçlenmesi, Moody’s’in kararını etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fitch Ratings’in Türkiye için kredi notu açıklamasını 25 Temmuz 2025 Cuma günü, 22.00-01.00 saatleri arasında yapması bekleniyor. Fitch, geçmişte de genellikle akşam saatlerinde veya gece yarısına yakın açıklamalar yaptığı için bu zaman dilimi öngörülüyor. Fitch’in 9 Eylül 2024’te Türkiye’nin notunu B+’dan BB-’ye yükselttiği değerlendirme, benzer bir saat diliminde duyurulmuştu.

MOODY'S VE FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU NE OLUR, BEKLENTİ NE YÖNDE?

Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu B1’den Ba3’e yükseltme ihtimali piyasalarda yüksek görülüyor, zira mevcut pozitif görünüm not artışı beklentisini destekliyor. Citigroup gibi uluslararası kuruluşlar, dış risklerin hafiflemesi ve rezervlerin güçlenmesi nedeniyle Moody’s’ten not artışı bekliyor. 14 analistin katıldığı bir ankette, 9’u görünümün “pozitif” kalacağını, 4’ü ise “durağan”a çevrilebileceğini öngördü.

Fitch için ise ForInvest’in anketine göre, 13 analistin çoğu Fitch’in notu BB- olarak sabit tutmasını ve görünümün “durağan” kalmasını bekliyor. Ancak, ekonomik iyileşmeler devam ederse, Fitch’in ilerleyen değerlendirmelerde not artışı yapabileceği belirtiliyor.

MEVCUT MOODY'S VE FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU VE ANLAMI NE?

Moody’s’in Türkiye için mevcut kredi notu B1, pozitif görünümle birlikte 19 Temmuz 2024’te B3’ten yükseltilmişti. B1 notu, spekülatif kategoride yer alır ve “yüksek kredi riski” içerir, ancak finansal taahhütleri yerine getirme kapasitesi olduğu anlamına gelir. Ba3 notu ise yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altındadır.

Fitch’in mevcut notu ise BB- olup, 9 Eylül 2024’te B+’dan yükseltilmiş ve durağan görünümle değerlendiriliyor. BB-, yatırım yapılabilir seviyenin (BBB-) bir kademe altında yer alır.