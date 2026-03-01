Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

MotoGP yarış takvimi 1 Mart! Toprak Razgatlıoğlu yarışı saat kaçta, hangi kanalda?

MotoGP hangi kanalda, saat kaçta olduğu yarış tutkunları tarafından merak ediliyor. 2026 MotoGP sezonunun ilk yarışı olan Tayland Grand Prix'si bugün gerçekleştirilecek. Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu ise kariyerinde ilk kez MotoGP'de yarışa çıkacak. Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu yarışı saat kaçta, hangi kanalda olduğu ise merak edilmeye başlandı. Tayland Grand Prix'si 26 tur sürecek.

MotoGP yarış takvimi 1 Mart! Toprak Razgatlıoğlu yarışı saat kaçta, hangi kanalda?
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de yeni sezon başladı. Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçimiz bugün ilk kez MotoGP'de Tayland Grand Prix'sinde yarışa çıkacak. Milli motosikletçi 28 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk sprint yarışını 20. sırada tamamladı. Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. İşte MotoGP Tayland Grand Prix'si yayın takvimi...

MotoGP yarış takvimi 1 Mart! Toprak Razgatlıoğlu yarışı saat kaçta, hangi kanalda?

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tayland'da bulunan Chang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek olan MotoGP Tayland Grand Prix'si açıklanan bilgilere göre bugün saat 11.00'de başlayacak. Açıklanan bilgilere göre karşılaşma ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MotoGP yarış takvimi 1 Mart! Toprak Razgatlıoğlu yarışı saat kaçta, hangi kanalda?

2026 MOTOGP TAKVİMİ

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2026 sezonu ilk etabı Tayland Grand Prix'si ile başlayacak. Sezonun diğer yarışları ise sırayla Brezilya 20-22 Mart'ta, ABD 27-29 Mart'ta, Katar 10-12 Nisan'da, İspanya (Jerez) 24-26 Nisan'da, Fransa 8-10 Mayıs'ta, Katalonya (İspanya) 15-17 Mayıs'ta, İtalya 29-31 Mayıs'ta, Macaristan 5-7 Haziran'da, Çekya 19-21 Haziran'da, Hollanda 26-28 Haziran'da, Almanya 10-12 Temmuz'da, İngiltere 7-9 Ağustos'ta, Aragon (İspanya) 28-30 Ağustos'ta, San Marino 11-13 Eylül'de, Avusturya 18-20 Eylül'de, Japonya 2-4 Ekim'de, Endonezya 9-11 Ekim'de, Avustralya 23-25 Ekim'de, Malezya 30 Ekim-1 Kasım'da, Portekiz 13-15 Kasım'da ve son Valensiya (İspanya) etabı da 20-22 Kasım'da yapılacak.

MotoGP yarış takvimi 1 Mart! Toprak Razgatlıoğlu yarışı saat kaçta, hangi kanalda?

MOTOGP 2026 YARIŞACAK PİLOTLAR VE TAKIMLAR

MotoGP tarafından 2026 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak olan pilotlar ve takımlar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 22 pilot MotoGP'de bu sezon yarışacak. Pilotların numaraları ve takımları ise şöyle:

5 numara: Johann Zarco - Castrol Honda LCR (Fransa)

7 numara: Toprak Razgatlıoğlu - Prima Pramac Yamaha MotoGP (Türkiye)

10 numara: Luca Marini - Honda HRC Castrol (İtalya)

11 numara: Diogo Moreira - PRO Honda LCR (Brezilya)

12 numara: Maverick Vinales - Red Bull KTM Tech3 (İspanya)

20 numara: Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP (Fransa)

21 numara: Franco Morbidelli - Pertamina Enduro VR46 (İtalya)

23 numara: Enea Bastianini - Red Bull KTM Tech3 (İtalya)

25 numara: Raul Fernandez - Aprilia Trackhouse MotoGP (İspanya)

33 numara: Brad Binder - Red Bull KTM Fabrika (Güney Afrika)

36 numara: Joan Mir - Honda HRC Castrol (İspanya)

37 numara: Pedro Acosta - Red Bull KTM Fabrika (İspanya)

42 numara: Alex Rins - Monster Energy Yamaha MotoGP (İspanya)

43 numara: Jack Miller - Prima Pramac Yamaha MotoGP (Avustralya)

49 numara: Fabio Di Giannantonio - Pertamina Enduro VR46 (İtalya)

54 numara: Fermin Aldeguer - BK8 Gresini MotoGP (İspanya)

63 numara: Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo (İtalya)

72 numara: Marco Bezzecchi - Aprilia Racing (İtalya)

73 numara: Alex Marquez - BK8 Gresini MotoGP (İspanya)

79 numara: Ai Ogura - Aprilia Trackhouse MotoGP (Japonya)

89 numara: Jorge Martin - Aprilia Racing (İspanya)

93 numara: Marc Marquez - Ducati Lenovo (İspanya)

