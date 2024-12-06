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Motorin ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
06 Aralık 2024 08:51 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 08:55
Motorin ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin fiyatlarında, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle 96 kuruşluk bir indirim gördü. Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ise pompa fiyatlarını şekillendirmeye devam ediyor.

Brentpetrol​ fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt​ fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve döviz kurlarındaki değişimler dikkate alınarak fiyatlar hesaplanıyor.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik ile beraber motorine 96 kuruş indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları - 1. Resim

6 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.12  TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 42.54  TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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