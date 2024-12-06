Motorin ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

06 Aralık 2024 08:51 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 08:55

Motorin fiyatlarında, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle 96 kuruşluk bir indirim gördü. Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ise pompa fiyatlarını şekillendirmeye devam ediyor.