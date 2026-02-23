Motorine, benzine zam var mı? 23 Şubat gecesi yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıyacak

Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompalarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Küresel jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarında ve akaryakıt maliyetlerini yükseltmeye devam ediyor. Savaşlar nedeniyle dünya genelinde yaşanan enerji krizlerinden dolayı akaryakıt fiyatlarında artış gözlemleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bugün gece yarısından itibvaren motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Milyonlarca sürücünün yakından takip ettiği motorin fiyatlarına gelecek olan zam belli oldu. Vatandaşlar tarafından motorine, benzine zam var mı, ne zaman sorularının cevapları ise araştırılmaya başlandı.

MOTORİNE, BENZİNE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 23 Şubat 2026 Salı günü 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğin yaşanacağı düşünülmüyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 23 ŞUBAT

Akaryakıt fiyatlarına gelecek olan zam haberlerinin ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Şubat İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 57.17 TL

Motorin litre fiyatı: 57.89 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 57.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 58.10 TL

Motorin litre fiyatı: 59.02 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 58.37 TL

Motorin litre fiyatı: 59.30 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL