Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Motorine, benzine zam var mı? 23 Şubat gecesi yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıyacak

Benzine, motorine zam var mı, kaç TL soruları sürücülerin gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD-İran arasında yaşanan gerilim ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Peki Motorine, benzine zam var mı, ne zaman gelecek? İşte 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

Motorine, benzine zam var mı? 23 Şubat gecesi yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıyacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 11:26

Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompalarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Küresel jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarında ve akaryakıt maliyetlerini yükseltmeye devam ediyor. Savaşlar nedeniyle dünya genelinde yaşanan enerji krizlerinden dolayı akaryakıt fiyatlarında artış gözlemleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bugün gece yarısından itibvaren motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Milyonlarca sürücünün yakından takip ettiği motorin fiyatlarına gelecek olan zam belli oldu. Vatandaşlar tarafından motorine, benzine zam var mı, ne zaman sorularının cevapları ise araştırılmaya başlandı.

Motorine, benzine zam var mı? 23 Şubat gecesi yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıyacak

MOTORİNE, BENZİNE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 23 Şubat 2026 Salı günü 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğin yaşanacağı düşünülmüyor.

Motorine, benzine zam var mı? 23 Şubat gecesi yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıyacak

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 23 ŞUBAT

Akaryakıt fiyatlarına gelecek olan zam haberlerinin ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Şubat İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 57.17 TL

Motorin litre fiyatı: 57.89 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 57.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Motorine, benzine zam var mı? 23 Şubat gecesi yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıyacak

Ankara

Benzin litre fiyatı: 58.10 TL

Motorin litre fiyatı: 59.02 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 58.37 TL

Motorin litre fiyatı: 59.30 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

TGRT Haber
