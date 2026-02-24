Motorine, benzine zam var mı? 24 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Kategoriler
Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompalarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Küresel jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarında ve akaryakıt maliyetlerini yükseltmeye devam ediyor. Savaşlar nedeniyle dünya genelinde yaşanan enerji krizlerinden dolayı akaryakıt fiyatlarında artış gözlemleniyor. Milyonlarca sürücünün yakından takip ettiği motorin fiyatlarına gelecek olan zam belli oldu ve pompaya yansıdı. Vatandaşlar tarafından motorine, benzine zam var mı, ne zaman sorularının cevapları ise araştırılmaya başlandı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 24 Şubat 2026 Salı günü 2 lira 40 kuruş zam geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 60, Ankara ve İzmir'de ise 51 lirayı aştı.
Akaryakıt fiyatlarına gelen zammın ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Şubat İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 57.17 TL
Motorin litre fiyatı: 60.30 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 57.04 TL
Motorin litre fiyatı: 60.15 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 58.12 TL
Motorin litre fiyatı: 61.41 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 58.39 TL
Motorin litre fiyatı: 61.69 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL