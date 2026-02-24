Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompalarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Küresel jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarında ve akaryakıt maliyetlerini yükseltmeye devam ediyor. Savaşlar nedeniyle dünya genelinde yaşanan enerji krizlerinden dolayı akaryakıt fiyatlarında artış gözlemleniyor. Milyonlarca sürücünün yakından takip ettiği motorin fiyatlarına gelecek olan zam belli oldu ve pompaya yansıdı. Vatandaşlar tarafından motorine, benzine zam var mı, ne zaman sorularının cevapları ise araştırılmaya başlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Motorine, benzine zam var mı? 24 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları Küresel jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle motorin fiyatlarına 23 Şubat'tan itibaren 2 lira 40 kuruş zam beklenirken, benzin fiyatlarında değişiklik öngörülmüyor. Motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam bekleniyor. Zam, 23 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Zammın nedeni küresel jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş.

MOTORİNE, BENZİNE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 24 Şubat 2026 Salı günü 2 lira 40 kuruş zam geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 60, Ankara ve İzmir'de ise 51 lirayı aştı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 23 ŞUBAT

Akaryakıt fiyatlarına gelen zammın ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Şubat İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 57.17 TL

Motorin litre fiyatı: 60.30 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 57.04 TL

Motorin litre fiyatı: 60.15 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 58.12 TL

Motorin litre fiyatı: 61.41 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 58.39 TL

Motorin litre fiyatı: 61.69 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL