Motorine indirim mi geliyor ne zaman? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkileyen temel faktörler olmaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.

Bu indirim, araç sahipleri için yakıt maliyetlerinde rahatlama sağlayacak.

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 7 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1,77 TL'lik bir indirim bekleniyor.

Bu indirim, motorin kullanıcıları için önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.

İndirim sonrası güncel motorin fiyatları, pompa fiyatlarına yansıdığında netleşecek.

6 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

6 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'ndaki akaryakıt fiyatları şu şekilde: