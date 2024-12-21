Motorine ne kadar zam geldi? 21 Aralık güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri olarak günübirlik değişiklik gösterebiliyor. Motorine gelen son zam haberiyle birlikte vatandaşlar da güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki hareketliliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını da takip etmeye çalışıyor.
Motorine gelen son zamla birlikte akaryakıt fiyatları da en çok arananlar arasına girdi.
AKARYAKITA ZAM VAR MI?
Motorinin litre fiyatına 58 kuruş zam geldi.
Zamlı fiyatlar 21 Aralık 00:00 itibarıyla tabelalara yansıdı.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Benzinin litresi 43 lira 14 kuruştan, satılıyor.
Motorinin litresi ise 43 lira 91 kuruştan satılıyor.