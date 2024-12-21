Motorine ne kadar zam geldi? 21 Aralık güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

21 Aralık 2024 00:13 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 00:30

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri olarak günübirlik değişiklik gösterebiliyor. Motorine gelen son zam haberiyle birlikte vatandaşlar da güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor.