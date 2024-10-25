Motorine zam geldi! İşte 25 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları

25 Ekim 2024 07:49 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 07:51

Motorine zam gelip gelmediği birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar motorin indiriminin kısa sürmesine sebep oldu.

Benzin ve motorin fiyatları yeniden değişti! İndirim ardından bu kez de zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatları yeniden değişti! İndirim ardından bu kez de zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin​ ve motorin​ fiyatlarının brent petrol​ fiyatına göre belirlenmesiyle “Motorine zam geldi mi?” sorusu akıllarda yer etti. 3 gün önce Akaryakıt fiyatları​ için indirim sevinci yaşanırken diğer yandan gelen zam haberiyle sevinç kısa sürdü.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Brent petrolde yaşanan bu hareketliliğin ardından 24 Ekim 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 84 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatı, gelen zammın ardından şehirler arası değişiklik gösterecek şekilde 42-43 lira aralığına yükseldi.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorine gelen zammın ardından benzin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. 24 Ekim Perşembe günü itibarıyla benzine herhangi bir zam yapılmadı. Ancak Uzmanlar ilerleyen günlerde petrol fiyatlarındaki hareketliliğin benzin fiyatlarına etki edebileceğini vurguluyor.

25 EKİM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin Fiyatları:

İstanbul (Avrupa): 42.86 TL

İstanbul (Anadolu): 42.74 TL

Ankara: 43.26 TL

İzmir: 43.71 TL

Motorin Fiyatları:

İstanbul (Avrupa): 41.91 TL

İstanbul (Anadolu): 41.84 TL

Ankara: 42.44 TL

İzmir: 42.94 TL

Oto Gaz Fiyatları:

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 25.04 TL