Motorine zam mı geldi? 23 Kasım akaryakıt fiyatları merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

23 Kasım 2024 00:07 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 00:31

Benzin ve motorin fiyatlarında Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleri de değişkenlik gösteriyor. 23 Kasım güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor.