Motorine zam mı geldi? 23 Kasım akaryakıt fiyatları merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
23 Kasım 2024 00:07 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 00:31
Benzin ve motorin fiyatlarında Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleri de değişkenlik gösteriyor. 23 Kasım güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler nedeniyle akaryakıt fiyatları hemen her gün değişebilirken, vatandaşlar da benzin ve motorinin güncel fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE ZAM MI GELDİ?
Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk bir zam geldi.
Zamlı fiyatlar 23 Kasım 2024 (bu gece yarısı) itibarıyla tabelalara yansıyacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da son gelen zamla birlikte motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan satılıyor.
Benzinin litre fiyatı ise 42 lira 33 kuruştan satılıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
23 Kasım itibariyle yeni bir zam yok.
Kaynak: TGRT Haber