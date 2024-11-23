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Motorine zam mı geldi? 23 Kasım akaryakıt fiyatları merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
23 Kasım 2024 00:07 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 00:31
Motorine zam mı geldi? 23 Kasım akaryakıt fiyatları merak ediliyor

Benzin ve motorin fiyatlarında Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleri de değişkenlik gösteriyor. 23 Kasım güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler nedeniyle  akaryakıt fiyatları hemen her gün değişebilirken, vatandaşlar da benzin​ ve motorinin güncel fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine zam mı geldi? 23 Kasım akaryakıt fiyatları merak ediliyor - 1. Resim

MOTORİNE ZAM​ MI GELDİ?

Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk bir zam geldi.

Zamlı fiyatlar 23 Kasım 2024 (bu gece yarısı) itibarıyla tabelalara yansıyacak.

Motorine zam mı geldi? 23 Kasım akaryakıt fiyatları merak ediliyor - 2. Resim

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul​'da son gelen zamla birlikte motorin​ litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan satılıyor.

Benzinin litre fiyatı ise 42 lira 33 kuruştan satılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
23 Kasım itibariyle yeni bir zam yok.

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Kaynak: TGRT Haber
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