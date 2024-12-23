Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar olacak? 2025 MTV zammı araç sahiplerinin gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Aralık 2024 10:32 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:40

2025 yılına girmemize az bir süre kala MTV 2025 zammı da belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek olan araç sahipleri ise yeni tutarı araştırmaya başladı. Gelen %43,93 zam oranı sonrası araçların ödeyeceği ücret netleşti.

Yeni yıla kısa süre kala araç sahiplerinin gündeminde Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 zam oranı yer aldı. %43,93 zam oranı sonrası otomobil sahiplerinin ne kadar ödeyeceği belli oldu. Ödemelerin ilk taksitler 1-31 Ocak aralığında alınacak. 2025 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLACAK? 2025 MTV zammıyla beraber ödenmesi beklenen tutar şöyle: 1300 cc'ye kadar motor hacmine sahip araçlar Taşıt değeri 180.600 TL'ye kadar olanlar: 1-3 yaş arası: 4.835 TL 4-6 yaş arası: 3.372 TL Taşıt değeri 180.600 TL ile 316.400 TL arasında olanlar: 1-3 yaş arası: 5.313 TL 4-6 yaş arası: 3.707 TL Taşıt değeri 316.400 TL'yi aşanlar: 1-3 yaş arası: 5.803 TL 4-6 yaş arası: 4.042 TL 1301-1600 cc arası motor hacmine sahip araçlar Taşıt değeri 180.600 TL'ye kadar olanlar: 1-3 yaş arası: 8.421 TL 4-6 yaş arası: 6.314 TL Taşıt değeri 180.600 TL ile 316.400 TL arasında olanlar: 1-3 yaş arası: 9.267 TL 4-6 yaş arası: 10.000 TL Taşıt değeri 316.400 TL'yi aşanlar: 1-3 yaş arası: 10.112 TL 4-6 yaş arası: 7.577 TL 1601-1800 cc arası motor hacmine sahip araçlar Taşıt değeri 452.800 TL’yi geçmeyenler: 1-3 yaş arası: 16.330 TL 2025 MTV ZAMMI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ? Her gün yola çıkan binlerce araç sahibi yeni yıla yaklaşmamızla beraber MTV zam oranının açıklanmasını bekliyordu. Gelen %43,93 zam oranı sonrasında fiyatlar değişti. İlk taksit 1-31 Ocak aralığında alınırken ikinci taksitler 1-31 Temmuz aralığında alınacak. İlgili Haberler MTV zam oranlarında enflasyon detayı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye giriyor: İndirim yolda MTV indirim sinyali yeşile döndü! Cevdet Yılmaz'dan kritik açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanacak mı?