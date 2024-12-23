Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar olacak? 2025 MTV zammı araç sahiplerinin gündeminde
2025 yılına girmemize az bir süre kala MTV 2025 zammı da belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek olan araç sahipleri ise yeni tutarı araştırmaya başladı. Gelen %43,93 zam oranı sonrası araçların ödeyeceği ücret netleşti.
Yeni yıla kısa süre kala araç sahiplerinin gündeminde Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 zam oranı yer aldı. %43,93 zam oranı sonrası otomobil sahiplerinin ne kadar ödeyeceği belli oldu. Ödemelerin ilk taksitler 1-31 Ocak aralığında alınacak.
2025 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLACAK?
2025 MTV zammıyla beraber ödenmesi beklenen tutar şöyle:
1300 cc'ye kadar motor hacmine sahip araçlar
Taşıt değeri 180.600 TL'ye kadar olanlar:
1-3 yaş arası: 4.835 TL
4-6 yaş arası: 3.372 TL
Taşıt değeri 180.600 TL ile 316.400 TL arasında olanlar:
1-3 yaş arası: 5.313 TL
4-6 yaş arası: 3.707 TL
Taşıt değeri 316.400 TL'yi aşanlar:
1-3 yaş arası: 5.803 TL
4-6 yaş arası: 4.042 TL
1301-1600 cc arası motor hacmine sahip araçlar
Taşıt değeri 180.600 TL'ye kadar olanlar:
1-3 yaş arası: 8.421 TL
4-6 yaş arası: 6.314 TL
Taşıt değeri 180.600 TL ile 316.400 TL arasında olanlar:
1-3 yaş arası: 9.267 TL
4-6 yaş arası: 10.000 TL
Taşıt değeri 316.400 TL'yi aşanlar:
1-3 yaş arası: 10.112 TL
4-6 yaş arası: 7.577 TL
1601-1800 cc arası motor hacmine sahip araçlar
Taşıt değeri 452.800 TL’yi geçmeyenler:
1-3 yaş arası: 16.330 TL
2025 MTV ZAMMI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Her gün yola çıkan binlerce araç sahibi yeni yıla yaklaşmamızla beraber MTV zam oranının açıklanmasını bekliyordu. Gelen %43,93 zam oranı sonrasında fiyatlar değişti. İlk taksit 1-31 Ocak aralığında alınırken ikinci taksitler 1-31 Temmuz aralığında alınacak.