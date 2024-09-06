Motosiklet kazası yapan Toprak Razgatlıoğlu, ilk Türk Superbike Dünya Şampiyonu
16 Ekim 1996 tarihinde dünyaya gelen milli motosiklet yarışcçsı Toprak Razgatlıoğlu kaza yaparak hastaneye kaldırıldı. Üzücü haber sonrasında sağlık durumu nasıl, kaza mı geçirdi merak ediliyordu. Son durumu hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.
BMW Motorrad adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu'nun motosiklet kazası geçirdiği haberlerinin ardından son durumu gündeme geldi. Hastaneye kaldırılan milli motosiklet yarışçısının sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOSİKLET KAZASI MI GEÇİRDİ?
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında 2. antrenmanı yaparken kaza geçiren sporcunun boynu ve omzunu vurduğu öğrenilirken kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ambulansa yürüyerek gitmesi ise sağlık durumunun iyi olduğunu düşündürdü.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR, NERELİ?
16 Ekim 1996 tarihinde doğan isim Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışan Türk dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı olarak tanınıyor.
BMW Motorrad adına yarışıyor ve ilk Türk Superbike Dünya Şampiyonu oldu.
2023'e kadar Yamaha YZF-R1 ile yarışan isim 2021 Superbike Dünya Şampiyonluğunu kazanmasının ardından Jonathan Rea'nın rekorunu geçti.
Alanya'da dünyaya gelen isim Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğlu. Babası 17 Kasım 2017 yılında geçirdiği motosiklet kazası sonucunda arka koltukta oturan kız arkadaşı ile hayatını kaybetti.
Sayın cumhurbaşkanım geçmiş olsun Allah acil şifalar versin
Iki turlu insan var biri aglagsiz dinero aglagli tekrar sayin cuhmur baskani ve esine gecmis olsun tum duvalarim sizinle Kuwait te sevgiler
Yahuu bu soysuz gancıga gereken ders verilmesi lazım. Derhal vekilligi elinden alınması lazım. Bunlar soysuz abd feto pkk iti saglıkdan ne anlasın bunların aslı ermeni intikam peşindeler ama biz fırsad vermeyecegiz cumhur başkanımıza çok geçmiş olsun acil şifalar diliyorum ????????