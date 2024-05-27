MrBeast 5 milyon dolar ödüllü yeni yarışmasını duyurdu, Türkiye'den katılmak için pasaport yeterli

27 May 2024 17:03 - Güncelleme : 27 May 2024 17:04

Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, "Beast Games" adını verdiği ve 5 milyon dolar ödül dağıtacağı yeni yarışma programını duyurdu.

5000 yarışmacının katılacağı bu büyük etkinlik, dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı.

Yarışmaya Türkiye'den katılamamak gibi başka ülkelerin de yer aldığı herhangi bir şart konmadı. Dolayısıyla ülkemizden de katılabilmek mümkün.

Yarışmaya katılmak için 18 yaşından büyük olmanız ve Nisan 2025'e kadar geçerli bir pasaportunuzun olması gerekiyor.

Başvuru için şunları yapmalısınız:

Kısa bir video çekerek;

Adınızı, yaşınızı, nerede yaşadığınızı ve ne iş yaptığınızı belirtin.

Kazanırsanız, milyonlarca dolarla ne yapmayı planladığınızı anlatın.

Yarışmaya neden katılmak istediğinizi açıklayın.

Başvurular, MrBeast’in resmi sosyal medya hesaplarında duyurulan web sitesi üzerinden kabul ediliyor.