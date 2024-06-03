MrBeast, T-Series'i geride bırakarak dünyanın en çok aboneye sahip YouTube kanalı oldu

03 Haziran 2024 18:25 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:10

MrBeast 5 milyon dolar ödüllü yeni yarışmasını duyurdu, Türkiye'den katılmak için pasaport yeterli

MrBeast 5 milyon dolar ödüllü yeni yarışmasını duyurdu, Türkiye'den katılmak için pasaport yeterli

YouTube dünyasında büyük bir değişim yaşandı.

MrBeast, son videolarının ardından Youtube tarihinin en büyük Youtuber'ı oldu.

MRBEAST'İN KAÇ ABONESİ VAR?

Ünlü youtuber, 270 milyon aboneye ulaşarak T-Series'i geride bıraktı ve dünyanın en çok aboneye sahip kanalı unvanını kazandı.

MrBeast, dikkat çekici içerikleriyle hızla büyüyen kanalında, çeşitli meydan okumalar temalı videolar üretiyor.

Ayrıca, büyük ödüller ve hayırseverlik projeleri ile izleyicilerinin gönlünü her gün kazanmaya devam ediyor.

Bu büyük başarı, YouTube'un dinamik ve sürekli değişen dünyasında ünlü youtuber'ı 1. sıraya yükseltti.