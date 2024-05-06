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MrBeast'in YouTube'da en yüksek aboneli kanal olmasına son 9 milyon abone kaldı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
06 May 2024 22:51 - Güncelleme : 06 May 2024 22:55
MrBeast&#039;in YouTube&#039;da en yüksek aboneli kanal olmasına son 9 milyon abone kaldı

YouTube'un en popüler isimlerinden MrBeast, T-Series'in en çok aboneli kanal olma rekoruna çok yaklaştı. İşte detaylar...

İnternet üzerinde video izleme trendi hızla arttıktan sonra, bu trendin yükselttiği en büyük platformlardan biri şüphesiz YouTube oldu.

YouTube kanalları, artık milyonlarca aktif izleyiciye sahip olup, izlenme ve abone sayılarıyla dikkat çekiyorlar.

YouTube'un en çok aboneli kanalı uzun süredir T-Series olarak biliniyor ve 266 milyondan fazla aboneye sahip durumda.

MrBeast'in YouTube'da en yüksek aboneli kanal olmasına son 9 milyon abone kaldı - 1. Resim

Ancak, MrBeast isimli ünlü YouTuber, hızla yükselen bir ivmeyle bu sıralamada ikinci sırada yer alıyor.

MrBeast'in abone sayısı T-Series'e çok yaklaştı ve son 9 milyon abone kaldı.

Bu durum, MrBeast'in kısa sürede YouTube'un en çok aboneli kanalı olma başarısını elde edebileceğini gösteriyor.

Kaynak: TGRT Haber
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