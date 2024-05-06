MrBeast'in YouTube'da en yüksek aboneli kanal olmasına son 9 milyon abone kaldı

İnternet üzerinde video izleme trendi hızla arttıktan sonra, bu trendin yükselttiği en büyük platformlardan biri şüphesiz YouTube oldu.

YouTube kanalları, artık milyonlarca aktif izleyiciye sahip olup, izlenme ve abone sayılarıyla dikkat çekiyorlar.

YouTube'un en çok aboneli kanalı uzun süredir T-Series olarak biliniyor ve 266 milyondan fazla aboneye sahip durumda.

Ancak, MrBeast isimli ünlü YouTuber, hızla yükselen bir ivmeyle bu sıralamada ikinci sırada yer alıyor.

MrBeast'in abone sayısı T-Series'e çok yaklaştı ve son 9 milyon abone kaldı.

Bu durum, MrBeast'in kısa sürede YouTube'un en çok aboneli kanalı olma başarısını elde edebileceğini gösteriyor.