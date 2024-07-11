MSB 2024 yılı ikinci yarısında bedelli askerlik ücretini 217 bin 870 TL olarak açıkladı

11 Temmuz 2024 12:16 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 Haziran ayı enflasyon oranları geçen günlerde açıklandı.

Oranların açıklanmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak olan maaş zammı belli olmuştu.

Memur ve Emekli maaşlarına olan zammın ardından ise gözler bedelli askerlik ücretine gelecek olan zamma çevrilmişti.

Vatandaşlar tarafından 2024 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor.

2024 BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan bilgilere göre bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik ücretleri peşin olarak Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası veya defterdarlıklardan yatırılabiliyor.

Başvuru yapanların ücreti yatırırken T.C. Kimlik Numaralarını beyan etmeleri gerekiyor.