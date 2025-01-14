MSB 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 sevk ve celp dönemi araştırılıyor
2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri belli oldu. Askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar MSB 2025 bedelli askerlik sevk ve celp tarihlerini araştırmaya koyuldu.
2025 MSB bedelli askerlik başvurularının 7 Ocak tarihinde başlamasının ardından, gözler ocak dönemi bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranına çevrildi.
Başvuru yapan adaylar e-Devlet üzerinden bedelli askerlik yerlerini öğrenebilecekler.
MSB 2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak vatandaşların sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
Bu tarihten sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecekler.
2025 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Bedelli başvurusu yapan adaylar 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için silahaltına alınacak:
- 02 Şubat 2025
- 01 Mart 2025
- 03 Nisan 2025
- 08 Mayıs 2025
- 12 Haziran 2025
- 10 Temmuz 2025
- 07 Ağustos 2025
- 04 Eylül 2025
- 07 Ekim 2025
- 06 Kasım 2025
- 04 Aralık 2025