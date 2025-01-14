MSB 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 sevk ve celp dönemi araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

14 Ocak 2025 00:27 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 00:47

2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri belli oldu. Askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar MSB 2025 bedelli askerlik sevk ve celp tarihlerini araştırmaya koyuldu.