MSB, 25.000 uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
03 Haziran 2024 19:32 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 19:35
Milli Savunma Bakanlığı, 25.000 uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 3 Haziran'da başlayacak ve 30 Haziran'a kadar devam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2024 yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu'nu yayımladı.
25.000 uzman erbaş alımı yapılacak.
25.000 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? NEREDEN?
25.000 uzman erbaş alımı yapılacak olan başvurular, 03 Haziran 2024 saat 11.00'de başlayacak.
30 Haziran 2024 saat 23.59'a kadar devam edecek.
Başvurular, Personel Temin internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
Uzman erbaş olmak isteyen adayların, belirtilen şartları taşıması ve gerekli belgeleri tamamlaması gerekiyor.
Kaynak: TGRT Haber