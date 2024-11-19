MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapacak: Başvuru şartları belli oldu

19 Kasım 2024 13:51 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:53

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan personel ilanının ardından uzman erbaş başvuru şartları ve süreci merak konusu oldu.

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MSB​, teknik sınıflardaki ihtiyacı gidermek üzere Kara Kuvvetleri​ Komutanlığına 1661, Hava Kuvvetleri​ Komutanlığına 494 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin 450 uzman erbaş​ alımı yapacak.

MSB UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 18 Kasım Pazartesi günü başlayan uzman erbaş başvuruları 6 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.

MSB UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman erbaş olmak isteyen adaylar, başvurularını Personel Temin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapacak.

Başvuru​ formunun doldurulması ve sonrasında sınav ücretinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile başvuru süreci tamamlanacak.

MSB UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), (4) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (06 Aralık 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir)