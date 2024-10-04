MSB muvazzaf subay adayı temini başvurularının biteceği tarihi ve sınav ücretini duyurdu

04 Ekim 2024 16:42 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:59

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 2024 yılı muvazzaf subay adayı temini başvuruları başlıyor. İlgilileri sevindiren açıklamayla beraber şartlar ve tarihler de gündeme geldi. Sınav ücreti 300 TL olarak belirlendi ve 20 Ekim'e kadar işlemler yapılabilecek.

926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında en az 4 sene fakülte ve yüksekokulları bitiren ve gerekli şartlara uyan kadın veya erkek vatandaşların istihdam edildiği subaylar için "Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuruları" başladı.

MSB tarafından yapılan açıklamayla beraber başvuruların nereden, nasıl yapılacağı da belli oldu.

MUVAZZAF SUBAY TEMİNİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2024?

MSB tarafından yapılan duyuruyla beraber kılavuz da yayımlandı. Başvuru şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, yedek subay olamaz kararının bulunmaması, Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olan kurumlardan çıkarılmamış olmak, devlet memurluğu görevinden bir sebeple çıkarılmış olmak gibi kriterler yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan kılavuzda bulunan şartlar şöyle:

MUVAZZAF SUBAY BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre başvuru yapacak adaylar 20 Ekim 23.59'a kadar işlemlerini personeltemin.msb.gov.tr sitesinden gerçekleştirebilecek.

Adaylar e- Devlet şifresi ile giriş yapmasının ardından online olarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

NASIL, NEREDEN YAPILIR?

20 Ekim'e kadar sürecek olan başvurular için adımlar şöyle:

personeltemin.msb.gov.tr sitesinde açılan başvuru ekranında tüm adımları tamamlamanın ardından "Tercih Yap" ekranı gelecek. İlgili alımı seçen adaylar tercihlerini yapmasının ardından “Tercihlerimi Göster” kısmına tıklayarak kontrollerini gerçekleştirecek.

Bilgi ve tercihler son tarihe kadar sistem aracılığıyla güncellenebilecek. Süre bitmesinin ardından yapılacak olan değişiklikler için MSB Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe verilmeli.

MUVAZZAF SUBAY SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

20 Ekim'de başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sınavlara çağrı yapılacak. Adaylar belirlenen tarihlerde T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından 300 TL olan başvuru ücretini ödeyecek.