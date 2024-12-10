MSB personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? Başvuru sürecine dair detaylar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bin sözleşmeli personel istihdam edecek.
Resmi Gazetenin 28 Kasım tarihli sayısında yayımlanan ilanla başlayan başvurular, Personel Temin internet sitesi üzerinden alınacak. Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri başvuruların ardından netlik kazanacak.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine sözleşmeli personel istihdam edecek. Adaylar, başvurularını 28 Kasım-28 Aralık tarihleri arasında Personel Temin internet sitesi üzerinden tamamlayacak.
Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri de aynı internet adresi üzerinden sisteme yükleyecekler. Belgelerini sisteme yüklemeyen ya da okunaksız veya eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.
MÜLAKAT SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bakanlığın sosyal medya hesabından ve MSB internet sitesi üzerinden duyurulacak.