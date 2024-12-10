MSB personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? Başvuru sürecine dair detaylar

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

10 Aralık 2024 08:02 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 08:05

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bin sözleşmeli personel istihdam edecek.