MSÜ 2026 başvuruları bitti mi son gün ne zaman?

2026 MSÜ başvuruları, adayların en çok araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim görmek isteyen binlerce aday, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlemlerini tamamlamaya çalışıyor.

Başvuru sürecinin kapanıp kapanmadığı özellikle son günlere girildikçe daha da önemli hale geldi.

2026 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın uygulama tarihi ÖSYM duyurusunda 1 Mart 2026 olarak açıklandı.

MSÜ 2026 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

ÖSYM’ye göre 2026 MSÜ başvuruları 5 Ocak 2026’da başladı ve 29 Ocak 2026 tarihinde tamamlanacak.

Adaylar işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da bireysel olarak AİS ve ÖSYM mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan başvuruyu normal tarihlerde yapamayan adaylar için ÖSYM takviminde 3 Şubat 2026 geç başvuru tarihi olarak duyuruldu.