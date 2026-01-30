MSÜ 2026 geç başvuru var mı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi geç başvuru tarihi

Kategoriler
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yürütülen MSÜ sınav sürecini yakından izliyor.
Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim hedefleyen adaylar için MSÜ başvuru tarihleri, sınav günü ve sınavla ilgili detaylar yoğun biçimde araştırılıyor.
MSÜ başvuruları sona erdi.
Geç başvurular ise 03 Şubat 2026 tarihinde alınacak.
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Sınav Ücreti ise 700 TL olarak belirlendi.