MSÜ 2026 geç başvuru var mı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi geç başvuru tarihi

MSÜ başvuruları bitti mi, geç başvurular ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak soruları askeri öğrenci olma hedefi bulunan binlerce adayın gündeminde bulunuyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınavı öncesinde gözler, geç başvuru tarihi ve sınav takvimine çevrilmiş durumda.

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yürütülen MSÜ sınav sürecini yakından izliyor.

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim hedefleyen adaylar için MSÜ başvuru tarihleri, sınav günü ve sınavla ilgili detaylar yoğun biçimde araştırılıyor.

MSÜ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

MSÜ başvuruları sona erdi.

Geç başvurular ise 03 Şubat 2026 tarihinde alınacak.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınav Ücreti ise 700 TL olarak belirlendi.

