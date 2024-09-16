MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı

16 Eylül 2024 13:38 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 13:42

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçlarının açıklandığı Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinde yapılan paylaşım ile duyuruldu.

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Aday Değerlendirme Puanı (ADP) ile belirlenen tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Milli Savunma Üniversitesi​ (MSÜ) internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve anne adı bilgileriyle görüntüleyebilecek.

MSÜ ASTSUBAY TERCİH SONUÇLARI​ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) internet sitesinde yer alan duyuruya göre astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve anne adı bilgileriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

MSÜ ASTSUBAYLIK KAÇ YAŞ?

Milli Savunma Üniversitesi’nde astsubay olarak kariyerini devam ettirmek isteyen adaylarda arananan şartlar arasında en fazla 21 yaşında olmak yer alıyor.

ASTSUBAY KAÇ YILLIK?

Öğrencilere intibak eğitimi, temel eğitim, akademik eğitim, staj, kolluk uygulaması safhaları olmak üzere 1 yıl eğitim/öğretim verilmektedir.