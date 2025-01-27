MSÜ başvuru ne zaman bitiyor 2025? Başvurular son tarih

27 Ocak 2025 10:11 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:13

MSÜ son tarih belli oldu. 2 Ocak'ta başlayan başvuruların biteceği son tarih ÖSYM kılavuzunda yer almıştı. Binlerce aday 2025 yılında MSÜ sınavına katılacak. İşlemler için verilen sürenin tarihi de kılavuzda yer aldı.

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MSÜ sınav ücreti ne kadar? Son ödeme tarihi 2025 belli oldu

Bu yıl binlerce kişi Milli Savunma Üniversitesi​ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak. Yayımlanan kılavuza göre başvuruların biteceği tarih de netleşti.

Ödemeler yapılarak süreç tamamlanacak.

MSÜ BAŞVURU SON TARİH 2025

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 2 Ocak Perşembe günü başlamıştı. Binlerce aday başvuru işlemlerini tamamlarken son tarih de kılavuzda yer aldı. 2 Ocak'ta başlayan süreç, bugün sona eriyor. Adaylar işlemlerini 27 Ocak Pazartesi 23.59'a kadar tamamlayacak.

MSÜ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 ÖSYM sınav takvimine göre tarihi belli olan MSÜ sınavının başvuru tarihleri netleşti. 2 Ocak'ta başlayan başvuru süreci 27 Ocak Pazartesi 23.59'da sona erecek.

Adaylar 23.59'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirecek.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025

Bu yıl 2 Ocak'ta başlayıp 27 Ocak'ta sona eren süreci kaçıranlar 30 Ocak tarihinde geç başvurudan faydalanabilecek.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ​ 2025

Ödemeler ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bankalar veya e İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alandan ödenecek. 2025 yılında belirlenen tutar 450,00 TL oldu. Başvuru yapacak olanlar 450,00 TL ödeme yapacak.

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girecek olan adaylar https://www.osym.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giren kişiler başvurularını yapabilecek.