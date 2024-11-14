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MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? 2025 MSÜ sınavının tarihi netleşti

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 08:22 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:27
MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? 2025 MSÜ sınavının tarihi netleşti

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının yapılacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. 2025 MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini başvuruların başlayacağı tarihe çevirdi.

Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen adaylar MSÜ sınavının başvuru sürecini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanlığı (ÖSYM) 2025 MSÜ sınavının yapılacağı tarihi açıkladı.

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde 2025 yılı için sınav takvimi yayınlandı. Buna göre; gelecek yıl MSÜ başvuruları 2 Ocak’ta başlayarak 27 Ocak’ta sona erecek.

MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? 2025 MSÜ sınavının tarihi netleşti - 1. Resim

2025 MSÜ SINAVI HANGİ TARİHTE?

2025 yılında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, 23 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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