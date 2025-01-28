MSÜ geç başvuru ücreti ve tarihi belli oldu

28 Ocak 2025 17:04 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:13

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 2-27 Ocak aralığında tamamlandı. Süreci kaçıran adaylar ise geç başvuru sürecinde ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek.

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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? Sınav tarihi belli oldu

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? Sınav tarihi belli oldu

ÖSYM tarafından uygulanan MSÜ sınavına kısa süre kaldı. Adaylar başvurularını tamamlarken süreci kaçıranlar için geç başvuru şansı sunuluyor. Farklı bir tutarda ücret ödeyerek belirlenen günde başvuru yapılıyor.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılında MSÜ başvuru ücreti 450 TL olarak belirlenmişti. Normal tarihleri kaçıranlar ise %50 fazla olarak ödeme yapıyor. Böylece adayların 675 TL ödeme yapması bekleniyor.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2 Ocak - 27 Ocak aralığında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü belirleniyor. Buna göre adaylar 30 Ocak tarihinde geç başvuru yapabilecek. Adaylar https://www.osym.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacak. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme girenler başvuru işlemlerini yapabilecek.