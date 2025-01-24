MSÜ kaç gün kaldı? Sınava girecekler için başvuru süreci başladı

24 Ocak 2025 16:47 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:54

Milli Savunma Bakanlığı üniversite sınavına girecek olan binlerce aday MSÜ kalan gün sayısını yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre MSÜ sınavının tarihi ve başvuru tarihleri belli oldu.

MSÜ sınav ücreti ne kadar? Son ödeme tarihi 2025 belli oldu

MSÜ sınav ücreti ne kadar? Son ödeme tarihi 2025 belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı​ üniversite sınavının tarihi belli oldu. Milyonlarca aday sınavda ter dökecek. ÖSYM duyurusuna göre başvuru şartları ve geç başvuru ücret ödeme tarihi netleşti.

MSÜ KAÇ GÜN KALDI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. 24 Ocak Cuma günü itibarıyla sınava 30 gün kaldı.

MSÜ BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınava girecek adaylar için başvuru süreci 2 Ocak 2025 itibarıyla başladı. Binlerce aday sınav ücretini ödedikten sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirecek.

Adaylar 27 Ocak tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirken ödemeler 28 Ocak'a kadar ödenmelidir. Ödemeleri yapabileceğiniz bankalar şöyle:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve

ATM’den ücret yatırılmaz.)