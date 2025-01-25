MSÜ sınav ücreti nasıl yatırılır? Hangi bankalara yatırılacağı belli oldu

25 Ocak 2025 11:52 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:01

23 Şubat'ta uygulanacak olan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılacak olanlar MSÜ parasının yatırılacağı adımları araştırmaya başladı. Sınav ücreti ve bankalar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer aldı.

MSÜ sınav ücreti ne kadar? Son ödeme tarihi 2025 belli oldu

MSÜ sınav ücreti ne kadar? Son ödeme tarihi 2025 belli oldu

Bu yıl binlerce aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılacak. Sınava girmek isteyenler başvuru ücretlerini ATM​'lerde veya online olarak ödeyebilecek.

MSÜ​ PARASI NASIL YATIRILIR 2025?

Adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bankalar veya eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından sınav ücretlerini ödeyebilecek.

Bankaya yatıracak olanlar T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi gerekiyor. Adaylar ATM'ler veya online bankacılık üzerinden de ödeme yapabiliyor.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı 2025​ yılında 23 Şubat günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olanlar http://www.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru yapacak.

MSÜ SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALAR?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre sınav ücretinin yatırılacağı bankalar da duyuruldu. Adaylar, Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve

ATM’den ücret yatırılmaz.) aracılığıyla ödeme yapabilecek.