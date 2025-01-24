MSÜ sınav ücreti ne kadar? Son ödeme tarihi 2025 belli oldu

24 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:20

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının başlaması üzerine başvuru yapacak olan adayların ödeyeceği sınav ücreti netleşti. Ücreti ödeyecek olanlar için son ödeme tarihi kılavuzla beraber duyuruldu.

2025 MSÜ başvuruları başladı mı? MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı merak ediliyor

2025 MSÜ başvuruları başladı mı? MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı merak ediliyor

MSÜ​ başvuruları 2 Ocak 2025 itibarıyla başladı. Binlerce aday sınava katılım sağlayacakken sınav ücretinin ne kadar olduğu ve nereden ödeneceği de belli oldu. ÖSYM kılavuza göre başvuruların yapılacağı yer ve tarih netleşti.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2025?

Milli Savunma Bakanlığı başvuru sınav ücreti kılavuzda yer aldı. Sınava girecek olan adaylar 450,00 TL ücret ödeyecek. 27 Ocak'ta bitecek olan başvurular​ sonrasında ödemeler 28 Ocak'ta sonlanacak.

MSÜ SINAV ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ 2025

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuza göre başvurular 2 Ocak itibarıyla başladı. 27 Ocak tarihine kadar başvurular yapılırken adaylar ödemeleri 28 Ocak'a kadar ödemelidir. Geç başvuru ücreti ise 30 Ocak tarihinde yatırılacak.

MSÜ SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALAR?

Sınav ücretini ödeyecek olan adaylar aşağıda yer alan bankalar aracılığıyla ödeme yapacak. Bankalar şöyle:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve

ATM’den ücret yatırılmaz.)

MSÜ SINAV BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

23 Şubat'ta gerçekleşecek olan MSÜ sınavına kısa süre kala başvuruların başladığı duyuruldu. Adaylar http://www.osym.gov.tr adresi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Mobil

Uygulaması üzerinden de yapılabiliyor.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC

olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun

olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.).

2) Harp Okullarına (HO) ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) kadın ve erkek

öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 20

(yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu), Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı

çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 20 ve daha küçük olmalıdır.

4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2025 yılında Harp

Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya

dönemine bakılmaksızın 2023 ve 2024 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar

başvuramazlar.) yer alıyor.