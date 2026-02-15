Menü Kapat
MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı 2026! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorularının cevapları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na sayılı günler kala öğrencilerin gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. Sınav günü giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı...

MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı 2026! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Tarihin yakınlaşmasıyla birlikte öğrenciler sınav giriş belgelerini araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin sınava girecekleri yer, salon ve sıra no gibi bilgilerin yer aldığı MSÜ sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı 2026! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın henüz giriş belgeleri erişime açılmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından sınavların giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden erişime açılıyor. 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgelerinin 19 Şubat 2026 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından öğrenciler MSÜ sınav yerleriyle ilgili detayları belgelerinden öğrenebilecekler.

MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı 2026! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI 2026

MSÜ sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya e-Devlet sistemi aracılığıyla giriş yaparak belgelerine erişim sağlayabilecekler. MSÜ sınav giriş belgelerinde adayların fotoğrafları, sınava girecekleri okul, adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Adayların sınava girerken, sınav giriş belgeleri ile geçerli bir kimlik belgesini yanında bulundurmaları gerekiyor.

