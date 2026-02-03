MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav 1 Mart 2026'da yapılacak

Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 yılı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav tarihi yaklaşırken sınav yerleri ve giriş belgelerine ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

MSÜ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 MSÜ için geç başvuru işlemleri 3 Şubat 2026 tarihine kadar yapılacak. Başvurusunu ocak ayındaki normal başvuru döneminde tamamlayamayan adaylar, yalnızca bu tarihte geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Geç başvurular aynı gün saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Geç başvuru yapan adayların sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan e-İŞLEMLER bölümündeki “ÖDEMELER” alanı üzerinden kredi kartı ya da banka kartı ile yatırmaları gerekiyor. Bu ücret, normal başvuru ücretine göre yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek.

MSÜ NE ZAMAN 2026?

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim almak isteyen adaylar için aday belirleme amacıyla gerçekleştirilecek.

Sınava katılacak adayların, sınav günü yanlarında Sınava Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekiyor. Sınava girişte kabul edilecek belgeler arasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport yer alıyor.

MSÜ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 MSÜ sınav yerlerine ilişkin henüz ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini sınavdan önce ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. MSÜ giriş belgelerinde adayların sınava girecekleri okul ve salon bilgileri yer alacak.

Daha önceki sınavlarda sınava 1 hafta kala adaylar, Sınava Giriş Belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilmişti. Sınavın 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak olması nedeniyle MSÜ sınav yerlerinin şubat ayının son haftasında erişime açılabileceği tahmin ediliyor.