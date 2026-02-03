Menü Kapat
TGRT Haber
MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav 1 Mart 2026'da yapılacak

MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak adaylar tarafından yerlerin açıklanacağı tarih merak ediliyor. 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci tamamlanma aşamasına gelirken, adayların gündeminde sınav giriş belgeleri ve sınav merkezleri yer alıyor. Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim almak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak duyurulara odaklandı. Başvuruların ocak ayında alınmasının ardından geç başvuru süreci şubat ayının ilk günlerinde sona ererken, sınava kısa süre kala MSÜ sınav yerlerine ilişkin sorgulamalar da hız kazandı. MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sınavı ile ilgili son bilgiler…

MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav 1 Mart 2026'da yapılacak
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 yılı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav tarihi yaklaşırken sınav yerleri ve giriş belgelerine ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav 1 Mart 2026'da yapılacak

MSÜ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 MSÜ için geç başvuru işlemleri 3 Şubat 2026 tarihine kadar yapılacak. Başvurusunu ocak ayındaki normal başvuru döneminde tamamlayamayan adaylar, yalnızca bu tarihte geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Geç başvurular aynı gün saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav 1 Mart 2026'da yapılacak

Geç başvuru yapan adayların sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan e-İŞLEMLER bölümündeki “ÖDEMELER” alanı üzerinden kredi kartı ya da banka kartı ile yatırmaları gerekiyor. Bu ücret, normal başvuru ücretine göre yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek.

MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav 1 Mart 2026'da yapılacak

MSÜ NE ZAMAN 2026?

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda almak isteyen adaylar için aday belirleme amacıyla gerçekleştirilecek.

MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav 1 Mart 2026'da yapılacak

Sınava katılacak adayların, sınav günü yanlarında Sınava Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekiyor. Sınava girişte kabul edilecek belgeler arasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport yer alıyor.

MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav 1 Mart 2026'da yapılacak

MSÜ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 MSÜ sınav yerlerine ilişkin henüz ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini sınavdan önce ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. MSÜ giriş belgelerinde adayların sınava girecekleri okul ve salon bilgileri yer alacak.

Daha önceki sınavlarda sınava 1 hafta kala adaylar, Sınava Giriş Belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilmişti. Sınavın 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak olması nedeniyle MSÜ sınav yerlerinin şubat ayının son haftasında erişime açılabileceği tahmin ediliyor.

#Eğitim
#Yaşam
#Aktüel
