MTV 1. taksit son ödeme tarihi! 2025'in ilk taksiti için son günler

29 Ocak 2025 21:23 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 21:23

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, 2025 yılında da yılda iki eşit taksitte gerçekleşecek. İlk taksit için son ödeme tarihi belli oldu. MTV’de bu yıl yüzde 43,93 oranında artış yapıldı, en düşük MTV 499 lira, en yüksek ise 230 bin lira olacak. Hem internet üzerinden hem de e-Devlet vasıtasıyla ödeme yapma imkanı sunuluyor. Araç sahipleri, MTV borçlarını kolaylıkla sorgulayıp ödeyebilirler.

2025 yılında MTV ödemeleri için ilk taksit ocak ayında, ikinci taksit temmuz ayında ödenecek. İlk taksit için son ödeme tarihi de netleşti.

MTV 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 2025

MTV'nin ilk taksiti, 2025 yılı için 31 Ocak 2025 tarihine kadar ödenmelidir. Yılda iki kez, iki eşit taksit ile ödenen bu vergi, bu yıl önemli bir artış gösterdi. Yeni yılda en düşük MTV 499 TL iken, en yüksek MTV 230 bin TL olarak belirlendi. Bu artış, araçların motor hacmi, yaşı ve değerine göre farklılaşacak. Örneğin, motor hacmi 1300'den düşük olan ve değeri 455 bin 300 TL'yi aşan 1-3 yaş arası araçlar için yıllık MTV 5 bin 803 TL olacak.

Her iki taksiti de temmuz ayını beklemeden ocak ayı içerisinde ödeme seçeneği de mevcut. Bu, araç sahiplerine esneklik sağlayarak, borç yönetimini kolaylaştırır. Ancak, ilk taksit ödenmezse, vergi borcu faizle artar ve çeşitli yaptırımlar uygulanır.

MTV 1. TAKSİT ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri, birkaç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. GİB'in online hizmetleri ve e-Devlet sistemi üzerinden MTV borçları sorgulanabilir ve ödenebilir. GİB'in resmi internet sitesi üzerinden ödeme yapmak için, ilgili web adresine giderek, "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" sekmesine tıklanır. Araç sahibinin T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, aracın plakası ve tescil tarihi girilerek, ödeme miktarı görüntülenir ve kredi kartı veya banka kartı ile ödeme tamamlanır.

e-Devlet üzerinden ödeme yapmak isteyenler, www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak kimlik doğrulama işlemlerini tamamlar. Ardından, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın MTV Ödeme hizmetini bulup, borçlarını kontrol eder ve kredi kartı ile ödemelerini gerçekleştirir. Bu yöntemler, araç sahiplerine zaman ve mekan bağımsız olarak ödeme yapma imkanı sunar.

MTV İNTERNETTEN NASIL ÖDENİR?

GİB'in resmi internet sitesi üzerinden MTV ödemesi yapmak için şu adımları izleyin:

Adım 1: www.gib.gov.tr adresine gidin.

Adım 2: Ana sayfada bulunan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" sekmesine tıklayın.

Adım 3: Araç sahibinin T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasını, aracın plakasını ve tescil tarihini girin.

Adım 4: Sisteme giriş yaptıktan sonra ödemeniz gereken vergi miktarı ekranda görüntülenecektir.

Adım 5: Kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girerek ödemenizi güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden ödeme yapmak isteyenler için adımlar şu şekildedir:

Adım 1: www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Adım 2: Kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra 'Gelir İdaresi Başkanlığı MTV Ödeme' hizmetini arayın.

Adım 3: Ödeme bilgilerinizi kontrol edin ve kredi kartı ile ödemenizi gerçekleştirin. Bu yöntemler, özellikle zaman kısıtlaması olan veya fiziksel bir ödeme noktasına gitmek istemeyen araç sahipleri için büyük kolaylık sağlar.

2025 YILI MTV 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?

2025 yılı MTV 1. taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak 2025'tir.

MTV 2025'TE NE KADAR ZAMLANDI?

MTV yüzde 43,93 oranında artırıldı.

2025 YILINDA EN DÜŞÜK MTV NE KADAR?

En düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılında 499 lira olacak.

MTV 2. TAKSİT NE ZAMAN?

MTV yılda iki eşit taksitte, ocak ve temmuz aylarında ödenir.