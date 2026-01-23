MTV 1. taksit son ödeme tarihi! 2026 MTV taksit yapan bankalar kampanyalarını duyurdu

MTV taksit yapan bankalar, faizsiz taksit ile MTV ödeme planlarını duyurdu. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde 2026 yılına ilişkin süreç devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yöntemler kapsamında mükellefler farklı kanallar üzerinden ödeme yapabiliyor. MTV son ödeme tarihi yaklaştıkça ödeme planına ilişkin bankalar da faizsiz ödeme kampanyalarını duyurdu.

MTV ÖDEME NASIL YAPILIR 2026?

2026 yılı MTV ödemeleri Dijital Vergi Dairesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. dijital.gib.gov.tr adresinde yer alan “MTV Ödeme” alanına giriş yapılarak, herhangi bir şifreye ihtiyaç duyulmadan plaka, T.C. kimlik numarası ile birlikte tescil tarihi veya sahiplik belge tarihinden biri girilerek borç sorgulama ve ödeme işlemi tamamlanabiliyor. Aynı hizmet GİB Mobil uygulaması üzerinden de sunuluyor.

Ödeme işlemleri Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10 ile 23.50 saatleri arasında yapılabiliyor. Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı bankalara ait kartlar ödeme seçenekleri arasında yer alıyor. Ayrıca vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden de MTV ödemesi yapılabiliyor.

MTV ÖDEME TARİHLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki taksit halinde ödeniyor. 2026 yılına ait MTV’nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2026 tarihinde başladı. Bu dönemde mükelleflerin ilk taksit ödemelerini belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

MTV’nin ikinci taksit ödeme dönemi ise yılın ikinci yarısında uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 2026 yılı MTV 2. taksit ödeme vade tarihi 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Her iki taksit için de ödeme süresi içinde işlem yapılması önem taşıyor.

MTV TAKSİT YAPAN BANKALAR 2026

MTV ödemelerinde birçok banka faizsiz taksit kampanyaları sunuyor. VakıfBank, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası bu kapsamda kampanya duyurusu yapan bankalar arasında bulunuyor. Bankalar, belirlenen tarihler arasında yapılan MTV ödemelerini kredi kartı üzerinden taksitlendirme imkanı sağlıyor.

VakıfBank, bireysel kredi kartları ile 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan 1.000 TL ile 500.000 TL arasındaki peşin MTV ödemelerini faizsiz 3 ay taksitlendirme seçeneği sunuyor. Garanti BBVA ise 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerine ücretsiz 3 taksit fırsatı tanıyor. Ziraat Bankası Bankkart kredi kartlarıyla 1 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerini 4 taksite bölüyor. Kampanya şartları bankaların resmi kanalları üzerinden paylaşıldı.

Bankaların kampanya detaylarını resmi internet adreslerinden ve iletişim numaraları üzerinden müşteri hizmetleri ile görüşerek alabilirsiniz.

MTV SON GÜN NE ZAMAN 2026?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri için son tarih 2 Şubat 2026 Pazartesi olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde mükelleflerin gecikme ile karşılaşma riski bulunuyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyet yaşanmaması için tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresinin veya bankaların resmi internet sitelerinin yazılarak giriş yapılması gerekiyor.