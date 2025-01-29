MTV ilk taksit ödenmezse ne olur? 31 Ocak'ta bitiyor

29 Ocak 2025 21:03 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 21:04

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yıllık olarak ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. 2025 yılının ilk MTV taksit ödeme süresi 1 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta sona eriyor. MTV ödenmediğinde çeşitli yaptırımlar uygulanır. Araç sahipleri, MTV borcunu ödenmediğinde bazı işlemleri gerçekleştiremez.

MTV ne zaman ödenir? 2025 borç hesaplama ve sorgulama

MTV ne zaman ödenir? 2025 borç hesaplama ve sorgulama

MTV, her yıl ocak ayında tahakkuk ettirilen ve iki eşit taksitte ödenmesi gereken bir vergidir. Ödeme süresi geçtiğinde, borçlar vergi dairesi tarafından takip edilir ve çeşitli yaptırımlar uygulanır.

MTV İLK TAKSİT ÖDENMEZSE NE OLUR?

MTV ödemesinin zamanında yapılmaması durumunda, vergi dairesi tarafından hemen takip süreci başlatılır. Borç, her ay için yüzde 1,4 oranında gecikme faizi ile artar. Böylelikle, borç miktarı zamanla hızla yükselir. MTV ödenmediğinde, bu borçlar, ödenene kadar artmaya devam eder.

Ayrıca, MTV'si ödenmemiş araçlar için muayene işlemleri yapılamaz. Araç sahipleri, araçlarını trafiğe çıkarabilmek veya muayene ettirebilmek için bu borcu ödemek zorundadır. Araç satışı ve devir işlemleri de MTV ödenmediği sürece gerçekleştirilemez. Bu durumda, araç sahipleri, aracın trafikten çekilmesi, hurdaya çıkartılması veya yurt dışına çıkarılması gibi işlemleri de yapamaz.

MTV ÖDENMEZSE MUAYENE OLUR MU, HACİZ GELİR Mİ?

MTV borcu olan araçların muayene işlemleri yapılamaz. Araçların trafiğe çıkabilmesi için muayene şarttır ve bu muayene MTV borcu ödenmeden yapılamaz.

Gecikme durumunda, vergi dairesi borçlu araç sahiplerine e-haciz uygulayabilir. Bu, borçların ödenmesi için bir baskı yöntemi olarak kullanılır. Eğer borç ödenmezse, bu yaptırımların yanı sıra, araç sahipleri, araçlarının satışı, devir işlemleri, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma işlemlerini de gerçekleştiremez.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

MTV ödenmediğinde borç gecikme faizi ile artar ve araç muayenesi yapılamaz. Ayrıca, e-haciz gibi yaptırımlarla karşılaşılabilir.

MTV BORCU ÖDENMEZSE MUAYENE OLUR MU?

MTV borcu olan araçlar muayene edilemez. Araç muayenesi için borcun ödenmesi gerekir.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi dijital vergi dairesinden, GİB mobil uygulamasıyla, banka veya kredi kartı ile, hesap havale yöntemiyle, PTT şubelerinden veya vergi dairesi veznelerinden yapılabilir.

MTV ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

2025 yılının ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak 2025'tir.

MTV BORCU NASIL HESAPLANIR?

MTV tutarı, aracın türü, yaşı ve motor silindir hacmine göre değişir. 2025 yılı için belirlenen tutarlar, ilgili vergi dairesinden veya Dijital Vergi Dairesi'nden öğrenilebilir.