MTV ne zaman ödenir? 2025 borç hesaplama ve sorgulama

22 Ocak 2025 16:16 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:29

MTV borç son ödeme tarihi binlerce araç sahibinin gündeminde. 1 Ocak'ta başlayan sürecin sona ereceği tarih belli olurken araç sahipleri MTV borç sorgulaması ve hesaplaması yapıyor.

E-Devlet MTV​ sorgulama yolu ile borç hesaplaması yapılabiliyor. Plakadan vergi borcu​ sorgulayan vatandaşlar ise MTV ilk taksit ödeme tarihlerini araştırdı.

MTV NE ZAMAN ÖDENİR 2025?

2025​ yılında Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Ocak itibarıyla başladı. Vergiler ocak ve temmuz ayında olmak üzere 2 taksit halinde ödeniyor. Son ödeme tarihi ise 31 Ocak olarak belirlendi.

MTV BORÇ ÖDEME NEREDEN YAPILIR?

Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 aralığında anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığı ile MTV ödemesi yapılabiliyor. Online olarak yapılacak olan borç ödemeleri için gib.gov.tr adresi kullanılıyor.

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MTV BORÇ SORGULAMA VE HESAPLAMA

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, 2025 yılında yüzde 43,93 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira oldu.

Muhtasar ve prim hizmet ile konaklama vergisinin beyanı ve ödeme süresi 27 Ocak'a kadar belirlenirken Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemi KDV'si 28 Ocak Salı gününe kadar yatırılacak.