MTV ödemesi son gün yarın mı? Ödemeler için son gün

Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV ödemelerinin 2. taksit dönemi Temmuz ayında başladı.

Vatandaşlar, dijital vergi dairesi, bankaların internet sitelerin ya da mobil uygulamalardan ve PTT’den MTV 2. taksitini ödeyebilecekler.

MTV ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

MTV, ocak ve temmuz olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor.

Bu kapsamda 2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme döneminin sonuna gelindi.

Temmuz ayının son günü MTV ödemelerinin de son günü oluyor.

MTV ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Araç sahiplerinin son gün olan 31 Temmuz’a kadar MTV taksitlerini ödememeleri durumunda mevcut borca aylık faiz uygulanıyor.

Ayrıca, MTV ödenmemesi durumunda vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabiliyor.