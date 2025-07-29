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 | Erdem Avsar

MTV ödemesi son gün yarın mı? Ödemeler için son gün

Araç sahiplerinin MTV 2. taksitini ödemeleri için son günlere girilirken vatandaşlar MTV son gün ne zaman merak ediyor.

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MTV ödemesi son gün yarın mı? Ödemeler için son gün
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:21

Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV ödemelerinin 2. taksit dönemi Temmuz ayında başladı.

Vatandaşlar, dijital dairesi, bankaların internet sitelerin ya da mobil uygulamalardan ve PTT’den MTV 2. taksitini ödeyebilecekler.

MTV ödemesi son gün yarın mı? Ödemeler için son gün

MTV ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

MTV, ocak ve temmuz olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor.

Bu kapsamda 2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksit döneminin sonuna gelindi.

Temmuz ayının son günü MTV ödemelerinin de son günü oluyor.

MTV ödemesi son gün yarın mı? Ödemeler için son gün

MTV ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Araç sahiplerinin son gün olan 31 Temmuz’a kadar MTV taksitlerini ödememeleri durumunda mevcut borca aylık uygulanıyor.

Ayrıca, MTV ödenmemesi durumunda vergi dairesi tarafından e- işlemi başlatılabiliyor.

ETİKETLER
#faiz
#vergi
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