Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MTV ödemesinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi son araştırılıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksiti için son günlere girilirken henüz MTV ödemesini yapmayan vatandaşlar son gün tarihini araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MTV ödemesinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi son araştırılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 13:20

Yılda iki taksitle ödenen MTV Motorlu taşıtlar vergisinin Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gerekiyor.

Milyonlarca araç sahibi 2025 yılı ikinci taksitini ödemek için MTV son ödeme tarihini araştırıyor.

MTV ödemesinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi son araştırılıyor

MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?

MTV ödemelerinin bu ay sonuna yani 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gerekiyor.

MTV ikinci taksiti ödemesi; daireleri, PTT ve banka şubelerinden olmakla birlikte mobil uygulamalardan da gerçekleştirilebiliyor.

MTV ödemesinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi son araştırılıyor

MTV ÖDEMEZSEM CEZA VAR MI?

Belirtilen tarihlerde MVT ödemesi gerçekleşmezse bir cezasının olup olmadığı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Araç sahiplerinin 31 Temmuz’a kadar MTV taksitlerini ödememeleri durumunda borca aylık faiz uygulanıyor.

Ayrıca, vergi dairesi tarafından borç zamanında ödenmezse e-haciz işlemi başlatılabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

MTV ödemezsem ne olur?
MTV'si ödenmemiş aracın muayenesi yaptırılamaz, ayrıca araç satılamaz.
ETİKETLER
#vergi
#ödeme tarihi
#motorlu taşıtlar vergisi
#Mtv
#Mtv Ödemeleri
#Mtv Cezası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.