MTV ödemesinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi son araştırılıyor

Yılda iki taksitle ödenen MTV Motorlu taşıtlar vergisinin Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gerekiyor.

Milyonlarca araç sahibi 2025 yılı ikinci taksitini ödemek için MTV son ödeme tarihini araştırıyor.

MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?

MTV ödemelerinin bu ay sonuna yani 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gerekiyor.

MTV ikinci taksiti ödemesi; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden olmakla birlikte mobil uygulamalardan da gerçekleştirilebiliyor.

MTV ÖDEMEZSEM CEZA VAR MI?

Belirtilen tarihlerde MVT ödemesi gerçekleşmezse bir cezasının olup olmadığı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Araç sahiplerinin 31 Temmuz’a kadar MTV taksitlerini ödememeleri durumunda borca aylık faiz uygulanıyor.

Ayrıca, vergi dairesi tarafından borç zamanında ödenmezse e-haciz işlemi başlatılabiliyor.