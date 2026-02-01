Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MTV ödenmezse ne olur cezası var mı? 2026 MTV gecikme faizi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ilk taksit ödemesinde son gün geldi. MTV taksiti için son tarihi kaçıranlara yasal faiz uygulanacak. Üst segment araçlar için MTV gecikme faizi asgari ücret seviyesine kadar ulaşabilecek. Bu yıl yüzde 18,95 oranında artan MTV ücretleri yaklaşık 593 TL'den başlayıp 274 bin 415 TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, MTV ödenmezse ne olur cezası var mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MTV ödenmezse ne olur cezası var mı? 2026 MTV gecikme faizi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 20:20

'ne (MTV) yapılan artış tüm araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

Bu yıl, geçmiş uygulamalardan farklı olarak Cumhurbaşkanı kararıyla MTV'deki artış oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak tespit edildi.

MTV'de ilk taksit ödemeleri için son gün 2 Şubat olarak belirlendi.

MTV borcu olan araçların fenni muayenesi yapılamayacak ve borç ödenene kadar araç satışı gerçekleştirilemeyecek.

MTV ödenmezse ne olur cezası var mı? 2026 MTV gecikme faizi

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi unsurlara göre değişiyor.

Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 6.903 TL, 4-6 yaş döneminde 4.807 TL, 7-11 yaş 2.693 TL MTV ödenmesi gerekiyor.

1301- 1600 arası motor silindir hacmi ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan araç sahipleri 1-3 yaşta 12.028 TL, 4-6 yaşta 9.012 TL, 7-11 yaşta 5.220 TL MTV ödeyecek.

MTV ödenmezse ne olur cezası var mı? 2026 MTV gecikme faizi

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR CEZASI VAR MI?

MTV taksitini belirlenen tarih aralığında ödemeyen araç sahipleri, 6183 sayılı Kanun kapsamında belirlenen aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammına tabi tutulacak.

Eğer Temmuz ayındaki ikinci taksit de ödenmezse, o zaman bu faiz yükü ikiye katlanacak.

ETİKETLER
#motorlu taşıtlar vergisi
#Mtv Ödemeleri
#Araç Vergisi
#Mtv
#Mtv Artışı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.