MTV ödenmezse ne olur cezası var mı? 2026 MTV gecikme faizi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yapılan artış tüm araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

Bu yıl, geçmiş uygulamalardan farklı olarak Cumhurbaşkanı kararıyla MTV'deki artış oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak tespit edildi.

MTV'de ilk taksit ödemeleri için son gün 2 Şubat olarak belirlendi.

MTV borcu olan araçların fenni muayenesi yapılamayacak ve borç ödenene kadar araç satışı gerçekleştirilemeyecek.

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi unsurlara göre değişiyor.

Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 6.903 TL, 4-6 yaş döneminde 4.807 TL, 7-11 yaş 2.693 TL MTV ödenmesi gerekiyor.

1301- 1600 arası motor silindir hacmi ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan araç sahipleri 1-3 yaşta 12.028 TL, 4-6 yaşta 9.012 TL, 7-11 yaşta 5.220 TL MTV ödeyecek.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR CEZASI VAR MI?

MTV taksitini belirlenen tarih aralığında ödemeyen araç sahipleri, 6183 sayılı Kanun kapsamında belirlenen aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammına tabi tutulacak.

Eğer Temmuz ayındaki ikinci taksit de ödenmezse, o zaman bu faiz yükü ikiye katlanacak.