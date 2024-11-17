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Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Muazzez İlmiye Çığ öldü mü?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 19:18 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 19:20
Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Muazzez İlmiye Çığ öldü mü?

Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu, Türkiye Gençlik Birliği'nin de en yaşlı üyesi olan Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti.

Kaynak Yayınları'ndan yapılan bir açıklamayla arkeolog​, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Muazzez İlmiye Çığ öldü mü? - 1. Resim

Açıklamada, "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Muazzez İlmiye Çığ öldü mü? - 2. Resim

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Anne ve babası Türkiye'ye göç etmiş Kırım Tatar Türklerinden olan Muazzez İlmiye Çığ, 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta önce, 1914 yılında Bursa'da doğdu.

Ankara Üniversitesi'nde 1936'da Hititoloji bölümünde eğitimine başladı ve 1940'ta mezun oldu.

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Muazzez İlmiye Çığ öldü mü? - 3. Resim

Muazzez İlmiye Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerine uzmanlaştı.

Muazzez İlmiye Çığ'ın en önemli eserleri, Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması üzerine yaptığı çalışmalardır.

Sıkça Sorulan Sorular
30'dan fazla eseri vardır

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Kaynak: TGRT Haber
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