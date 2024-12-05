Mücbir sebep hali ne zamana uzatıldı? 5 ilde geçerli olacak

05 Aralık 2024 09:16 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:21

Mücbir sebep hali, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 5 il ve 2 ilçe için 30 Kasım 2024 tarihinde sona ermişti. Söz konusu sürenin uzatılması için çalışmalara başlandı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte mücbir sebep halinin 1 yıla kadar uzatılması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Kahramanmaraş​, Malatya​, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanan mücbir sebep halini uzatma yetkisi verilecek.

MÜCBİR SEBEP HALİ NE ZAMANA UZATILDI?

30 Kasım 2024 tarihinde sona eren mücbir sebep haliyle ilgili yapılan düzenlemeye göre, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanan mücbir sebep hali, 1 Aralık 2024'ten geçerli olmak üzere bakanlık tarafından 1 yıla kadar uzatabilecek.

MÜCBİR SEBEP HANGİ İL VE İLÇELERDE UZATILDI?

Mücbir sebep hali, 6 Şubat tarihinde felaket yaşanan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 2 ay uzatıldı.

MÜCBİR SEBEP HALİ NEDİR?

Mücbir sebep hali, kontrol dışında gelişen ve öngörülmeyen bir olay nedeniyle yasal veya sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirmeme durumunu ifade eder.

MÜCBİR SEBEP HALLERİ NELER?

Mücbir sebep halleri genellikle deprem, sel, yangın, savaş, salgın hastalıklar veya devlet tarafından alınan zorunlu tedbirleri kapsar.

MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Mücbir sebep hali ilan edildiğinde çeşitli hukuki ve idari sonuçlar ortaya çıkar. Bu sonuçlar;

1.Yükümlülüklerin ertelenmesi veya askıya alınması

2.Sözleşme fesih hakkı

3.Yasal sürelerin uzatılması

4.Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin ertelenmesi

5.Sigorta poliçelerinin tazminat taleplerinin reddedilmesi

6.Kamu yönetimi ve acil durum önlemleri