Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir ele alınan Hamid Yorulmaz dosyasında soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid’in annesi ve dayısı, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Müge Anlı Hamid babası belli oldu mu, bulundu mu? İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Müge Anlı Hamid’in annesi Nihal Beyit kim? Müge Anlı Hamid dayısı kim, babası belli oldu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan 18 yaşındaki talasemi hastası Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının aranması soruşturması kapsamında annesi ve dayısı gözaltına alındı. Nihal Beyit kimdir, 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, talasemi hastalığı nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyuyor. Nihal Beyit tutuklandımı, DNA testi sonucunda Hamid'in babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Nihal Beyit torbalı, Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz, biyolojik babanın kimliğini bildikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Müge Anlı Hamid annesi kim, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında annenin, İzmir dışında yaşayan ve Hamid'e çok benzeyen bir kişiden bahsettiği belirtildi. Müge Anlı Hamid annesi fotoğrafı, Soruşturma, "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçları yönünden yürütülüyor.

MÜGE ANLI HAMİD OLAYI

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, doğuştan gelen ve halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen talasemi hastalığıyla mücadele ediyor.

Hamid’in hastalığı 13 yaşındayken ağırlaştı ve genç bir dönem komada kaldı. Doktorların ilik naklinin gerekli olduğunu belirtmesinin ardından aile bireyleri üzerinde yapılan araştırmalarda, Hamid’in babası olarak bildiği kişiyle kan uyumu sağlanamadı. Bunun üzerine yapılan DNA testi sonucunda, yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı.

Hamid’in biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek ve tedavisi için gerekli kök hücre nakline ulaşabilmek amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla dosya kamuoyunun gündemine geldi.

Hamid, annesinin ve dayısının biyolojik babasının kim olduğunu bildiğini ancak kendisine bu kişinin kimliğinin açıklanmadığını söyledi. Dosyada yaşanan son gelişmede ise Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Hamid’in annesi ile dayısı gözaltına alındı.

MÜGE ANLI HAMİD'İN BABASI KİM, BULUNDU MU?

Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babasının kim olduğu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan dosyanın en çok merak edilen konusu oldu. Hamid’in anlattığına göre 13 yaşında sağlık sorunları ağırlaştığında ilik nakli için aile bireyleri üzerinde araştırma yapıldı ve babası olarak bildiği kişiyle kan uyuşmazlığı yaşandı. Yapılan DNA testi sonucunda ise bu kişinin Hamid’in biyolojik babası olmadığı belirlendi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Hamid’in annesinin biyolojik baba için İzmir dışında yaşayan bir kişinin adını verdiği belirtildi. Müge Anlı da programda annenin ifadesinde söz konusu kişiyi Hamid’e çok benzeyen biri olarak anlattığını ve “Sakallı Hamid” şeklinde bir ifade kullandığını aktardı. Biyolojik babanın kimliğiyle ilgili araştırmanın sonucu henüz netleşmedi.

MÜGE ANLI HAMİT ANNESİ KİM, FOTOĞRAFI VAR MI?

Hamit Yorulmaz’ın annesinin adı, soruşturma kapsamında gündeme gelen bilgilerde Nihal Beyit olarak yer aldı. Hamid’in annesinin biyolojik babanın kimliğini bildiği iddiası dosyanın önemli başlıklarından biri olurken, annenin bu kişinin kim olduğunu Hamid’e açıklamadığı aktarıldı. Hamid ise biyolojik babasının kimliğini hem kendi geçmişini öğrenmek hem de sağlık süreci nedeniyle gerekli kök hücre nakline ulaşabilmek için öğrenmek istediğini dile getirdi.

Hamit’in annesi Nihal Beyit, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dayısı Mehmet Yorulmaz ile birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen annenin Cumhuriyet savcısının karşısına çıkacağı belirtildi.

MÜGE ANLI HAMİD DAYISI KİM, ADI NE?

Hamit Yorulmaz’ın dayısının adı Mehmet Yorulmaz olarak açıklandı. Hamid’in biyolojik babasının kimliğini bildiği belirtilen kişiler arasında dayısının da adı geçerken, Mehmet Yorulmaz’ın annesi Nihal Beyit ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında çevrede yaşayan kişilerin de ifadelerine başvurulduğu aktarıldı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının resen yürüttüğü soruşturmanın “Çocuğun Soybağını Değiştirme”, “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali”, “Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi” ve “Tehdit” suçları yönünden açıldığı belirtildi. Hamid’in annesi ve dayısı sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında alınacak ifadeler dosyadaki gelişmeler açısından takip ediliyor.