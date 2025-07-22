Müge Anlı ne zaman başlayacak? 27 Haziran'da sezon finali yapmıştı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 27 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yaptı. 17. sezonunu sonlandıran programın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ise gündem oldu. İzleyiciler tarafından Müge Anlı ne zaman başlayacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı.

Geçtiğimiz yıllarda genel olarak programın sezon finallerinin ardından yeni sezonu eylül ayında başlamıştı. Bu yılda bu durumun devam edeceği ve Müge Anlı'nın 18. sezonunun 2025 Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili Müge Anlı veya kanal tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

MÜGE ANLI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 27 Haziran 2025 tarihinde sezon finaline girdi. Programın yeni sezon ile birlikte devam etmesi bekleniyor.